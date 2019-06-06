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OHLC Asia - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Работа по данным OHLC на таймфрейме H1. В окне от Time start (HH::MM::SS) по Time end (HH::MM::SS), на таймфрейме H1, производим поиск максимальной и минимальной цены. Текущий бар на таймфрейме H1 выкидываем из расчётов - то есть работаем только с завершёнными барами, цены которых уже зафиксированы и не изменятся. Найденные цены будут использоваться в качестве Стоп лосс, а также участвуют в расчётах Тейк профит. Попутно ищем закономерность для торговых сигналов сравнивая цены на текущем таймфрейме и на таймфрейме H1.
Общая идея: ищем когда цена на текущем таймфрейме пробивает максимум (или минимум) на таймфрейме H1, при этом ограничиваемся временными рамками на таймфрейме H1 от Time start (HH::MM::SS) по Time end (HH::MM::SS).
Описание алгоритма сигналов
Сигнал BUY
Тейк профит
TP Buy = Highest + (Highest - Lowest) * TP Coefficient.
Сигнал
Условие: в рынке не должно быть позиций Buy.
Open #0 > Highest И Open #0 < TP Buy И High #1 < TP Buy И High #2 < TP Buy И High #3 < TP Buy
Сигнал BUY на графике:
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала могут срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а поиск сигналов в Search signals, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Мультисимвольная торговля в направлении положительного свопа. В качестве фильтра индикатор iMA (Moving Average, MA)Smart-Calculator
Калькулятор/планировщик позиций рассчитывает суммарные прибыли, убытки и маржу группы позиций на графике в валюте депозита.
Линии сопротивления и поддержки на основе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)MACD Levels EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору MACD Levels