CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

OHLC Asia - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1747
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея торговой стратегии

Работа по данным OHLC на таймфрейме H1. В окне от Time start (HH::MM::SS) по Time end (HH::MM::SS), на таймфрейме H1, производим поиск максимальной и минимальной цены. Текущий бар на таймфрейме H1 выкидываем из расчётов - то есть работаем только с завершёнными барами, цены которых уже зафиксированы и не изменятся. Найденные цены будут использоваться в качестве Стоп лосс, а также участвуют в расчётах Тейк профит. Попутно ищем закономерность для торговых сигналов сравнивая цены на текущем таймфрейме и на таймфрейме H1.

Общая идея: ищем когда цена на текущем таймфрейме пробивает максимум (или минимум) на таймфрейме H1, при этом ограничиваемся временными рамками на таймфрейме H1 от Time start (HH::MM::SS) по Time end (HH::MM::SS).

Описание алгоритма сигналов

Сигнал BUY

Тейк профит

TP Buy = Highest + (Highest - Lowest) * TP Coefficient.

Сигнал 

Условие: в рынке не должно быть позиций Buy.

Open #0 > Highest И Open #0 < TP Buy И High #1 < TP Buy И High #2 < TP Buy И High #3 < TP Buy

Сигнал BUY на графике:

OHLC Asia


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала могут срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а поиск сигналов в Search signals, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Pays Interest Multicurrency Pays Interest Multicurrency

Мультисимвольная торговля в направлении положительного свопа. В качестве фильтра индикатор iMA (Moving Average, MA)

Smart-Calculator Smart-Calculator

Калькулятор/планировщик позиций рассчитывает суммарные прибыли, убытки и маржу группы позиций на графике в валюте депозита.

MACD Levels MACD Levels

Линии сопротивления и поддержки на основе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

MACD Levels EA MACD Levels EA

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору MACD Levels