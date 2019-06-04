Trend Line Three modes 2

Модификация первой версии "Trend Line Three modes".

Добавлено:

теперь можно управлять сразу двумя трендовыми линиями - условно именуемые "UP" и "DOWN"

опция горизонтального выравнивания трендовой линии (выравнивание срабатывает с интервалом поиска торговых сигналов: причём сначала проверяется выравнивание, а затем проверяется торговый сигнал)

То есть так как теперь можно управлять двумя трендовыми линиями, то соответственно для каждой линии свои индивидуальные настройки: Trend Line XXX: name, Trend Line XXXX: mode и Trend Line XXXX: horizontal alignment.





Основные принципы работы



Этот советник - помощник в ручной торговле. Задача пользователя провести на графике Трендовую линии (её имея должно совпадать с Trend Line name) и выбрать один из трёх режимов открытия позиций (параметр Trend mode)

По пересечению трендовой линии По закрытию свечи за трендовой линией По открытию свечи за трендовой линией

Тонкости настройки

Поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал поиска торговых сигналов задаётся в Search signals, in seconds. Действует правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Дополнительно в параметре Current Bar указываем номер бара, который считается текущим.

Пример согласования нескольких настроек:

Режим открытия позиции Trend mode выбран как "По пересечению трендовой линии", интервал поиска торгового сигнала Search signals задан 10 секунд и текущий бар Current Bar указан "0". Значит каждые 10 секунд советник будет проверять бар #0 на пересечение трендовой линии.

Пример для режима "Пересечение трендовой линии":









Пример для режима "Закрытие свечи за трендовой линией":





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").