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Trend Line Three modes 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Модификация первой версии "Trend Line Three modes".
Добавлено:
- теперь можно управлять сразу двумя трендовыми линиями - условно именуемые "UP" и "DOWN"
- опция горизонтального выравнивания трендовой линии (выравнивание срабатывает с интервалом поиска торговых сигналов: причём сначала проверяется выравнивание, а затем проверяется торговый сигнал)
То есть так как теперь можно управлять двумя трендовыми линиями, то соответственно для каждой линии свои индивидуальные настройки: Trend Line XXX: name, Trend Line XXXX: mode и Trend Line XXXX: horizontal alignment.
Основные принципы работы
Этот советник - помощник в ручной торговле. Задача пользователя провести на графике Трендовую линии (её имея должно совпадать с Trend Line name) и выбрать один из трёх режимов открытия позиций (параметр Trend mode)
- По пересечению трендовой линии
- По закрытию свечи за трендовой линией
- По открытию свечи за трендовой линией
Тонкости настройки
Поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал поиска торговых сигналов задаётся в Search signals, in seconds. Действует правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительно в параметре Current Bar указываем номер бара, который считается текущим.
Пример согласования нескольких настроек:
Режим открытия позиции Trend mode выбран как "По пересечению трендовой линии", интервал поиска торгового сигнала Search signals задан 10 секунд и текущий бар Current Bar указан "0".
Значит каждые 10 секунд советник будет проверять бар #0 на пересечение трендовой линии.
Пример для режима "Пересечение трендовой линии":
Пример для режима "Закрытие свечи за трендовой линией":
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Утилита - выводит количество позиций и отложенных ордеров, а также суммарные объёмыMillenium Code
Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) с фильтром минимальных и максимальных цен. Включение/отключение временного интервала. Одна сделка в день.
Торговая стратегия ориентированная на применение на USDJPY. Для открытия и закрытия позиции применяется время в формате ЧЧ::ММArrowDrawingIndi
Индикатор, рисующий объекты OBJ_ARROW_BUY/OBJ_ARROW_SELL при нахождении сигнала в буфере стрелочного индикатора.