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Calculate All - эксперт для MetaTrader 5
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Этот советник является утилитой - он просто выводит на график количество позиций и отложенных ордеров по текущему символу, а также суммарные объёмы.
Millenium Code
Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) с фильтром минимальных и максимальных цен. Включение/отключение временного интервала. Одна сделка в день.Сompared
Сравнение баров
Trend Line Three modes 2
Модификация первой версии "Trend Line Three modes"USDJPY Time
Торговая стратегия ориентированная на применение на USDJPY. Для открытия и закрытия позиции применяется время в формате ЧЧ::ММ