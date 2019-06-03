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Calculate All - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1553
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Этот советник является утилитой - он просто выводит на график количество позиций и отложенных ордеров по текущему символу, а также суммарные объёмы.

Calculate All

Millenium Code Millenium Code

Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) с фильтром минимальных и максимальных цен. Включение/отключение временного интервала. Одна сделка в день.

Сompared Сompared

Сравнение баров

Trend Line Three modes 2 Trend Line Three modes 2

Модификация первой версии "Trend Line Three modes"

USDJPY Time USDJPY Time

Торговая стратегия ориентированная на применение на USDJPY. Для открытия и закрытия позиции применяется время в формате ЧЧ::ММ