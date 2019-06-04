CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

USDJPY Time - эксперт для MetaTrader 5

splxgf
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1809
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Всеволод

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Работает с двумя позициями (Position 0 XXXX и Position 1 XXXX). Для каждой позиция задаётся тип (type), а также время открытия (Open hour::Open minutes) и время закрытия (Close hour::Close minutes).

ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы тип позиции "0" был отличным от типа позиции "1"

Это всё.

USDJPY Time

Trend Line Three modes 2 Trend Line Three modes 2

Модификация первой версии "Trend Line Three modes"

Calculate All Calculate All

Утилита - выводит количество позиций и отложенных ордеров, а также суммарные объёмы

ArrowDrawingIndi ArrowDrawingIndi

Индикатор, рисующий объекты OBJ_ARROW_BUY/OBJ_ARROW_SELL при нахождении сигнала в буфере стрелочного индикатора.

Smart-Calculator Smart-Calculator

Калькулятор/планировщик позиций рассчитывает суммарные прибыли, убытки и маржу группы позиций на графике в валюте депозита.