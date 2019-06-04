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USDJPY Time - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1809
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Всеволод
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
Работает с двумя позициями (Position 0 XXXX и Position 1 XXXX). Для каждой позиция задаётся тип (type), а также время открытия (Open hour::Open minutes) и время закрытия (Close hour::Close minutes).
ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы тип позиции "0" был отличным от типа позиции "1"
Это всё.
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