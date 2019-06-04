USDJPY Time

Автор идеи - Всеволод

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Работает с двумя позициями (Position 0 XXXX и Position 1 XXXX). Для каждой позиция задаётся тип (type), а также время открытия (Open hour::Open minutes) и время закрытия (Close hour::Close minutes).

ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы тип позиции "0" был отличным от типа позиции "1"

Это всё.



