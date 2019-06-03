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Millenium Code - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Tomas Hruby
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
Торговый сигнал получается на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). В день может быть открыта только одна позиция.
Уточняющее условие
Условие заключается в том, что максимальная или минимальная цена на последних N барах должна быть на стороне, противоположной направлению торгового сигнала:
- если это сигнал BUY, то минимальная цена на протяжении Bars sample for trend detection баров должна быть меньше обоих индикаторов iMA на баре #0
- если это сигнал SELL, то максимальная цена на протяжении Bars sample for trend detection баров должна быть больше обоих индикаторов iMA на баре #0
Дополнительные ограничения
Временной интервал поиска торговых сигналов. Можно отключить или включить временной интервал (параметр Use time control). Временной интервал задаётся между Start Hour::Start Minute и End Hour::End Minute. Пример сигнала BUY при отключённом и включённом временном интервале:
Подробнее о настройках советника:
Если параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигналы могут срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Если параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Сравнение баровMirror Quotes
Зеркальные котировки
Утилита - выводит количество позиций и отложенных ордеров, а также суммарные объёмыTrend Line Three modes 2
Модификация первой версии "Trend Line Three modes"