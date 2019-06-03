Millenium Code

Автор идеи - Tomas Hruby

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Торговый сигнал получается на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). В день может быть открыта только одна позиция.

Уточняющее условие

Условие заключается в том, что максимальная или минимальная цена на последних N барах должна быть на стороне, противоположной направлению торгового сигнала:

если это сигнал BUY, то минимальная цена на протяжении Bars sample for trend detection баров должна быть меньше обоих индикаторов iMA на баре #0

цена на протяжении баров должна быть обоих индикаторов iMA на баре #0 если это сигнал SELL, то максимальная цена на протяжении Bars sample for trend detection баров должна быть больше обоих индикаторов iMA на баре #0

Дополнительные ограничения

Временной интервал поиска торговых сигналов. Можно отключить или включить временной интервал (параметр Use time control). Временной интервал задаётся между Start Hour::Start Minute и End Hour::End Minute. Пример сигнала BUY при отключённом и включённом временном интервале:









Подробнее о настройках советника:

Если параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигналы могут срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Если параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").