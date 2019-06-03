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Millenium Code - эксперт для MetaTrader 5

Tomac1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1716
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Автор идеи - Tomas Hruby

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Торговый сигнал получается на пересечении двух iMA (Moving Average, MA). В день может быть открыта только одна позиция.

Уточняющее условие

Условие заключается в том, что максимальная или минимальная цена на последних N барах должна быть на стороне, противоположной направлению торгового сигнала:

  • если это сигнал BUY, то минимальная цена на протяжении Bars sample for trend detection баров должна быть меньше обоих индикаторов iMA на баре #0
  • если это сигнал SELL, то максимальная цена на протяжении Bars sample for trend detection баров должна быть больше обоих индикаторов iMA на баре #0

Дополнительные ограничения

Временной интервал поиска торговых сигналов. Можно отключить или включить временной интервал (параметр Use time control). Временной интервал задаётся между Start Hour::Start Minute и End Hour::End Minute. Пример сигнала BUY при отключённом и включённом временном интервале:

Millenium Code


Подробнее о настройках советника:

Если параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигналы могут срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Если параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Сompared Сompared

    Сравнение баров

    Mirror Quotes Mirror Quotes

    Зеркальные котировки

    Calculate All Calculate All

    Утилита - выводит количество позиций и отложенных ордеров, а также суммарные объёмы

    Trend Line Three modes 2 Trend Line Three modes 2

    Модификация первой версии "Trend Line Three modes"