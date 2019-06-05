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ArrowDrawingIndi - скрипт для MetaTrader 5
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Данный индикатор используется для создания сигналов для коннектора Binary Com. К нему можно подключить стрелочный индикатор, и при появлении сигнала будет рисоваться стрелка.
Данный индикатор можно использовать для соединения и передачи данных между индикаторами или из индикатора в советник (при нахождении сигнала в буфере индикатора будет рисоваться графический объект, в данном случае OBJ_ARROW)
Для корректной работы помещайте необходимый индикатор в папку с данным, или вместе с именем указывайте к нему путь.
В самом коде индикатора можно указать для ICustom входные параметры для индикатора. Так же можно изменить буферы для сигнала buy/sell и значения буферов по умолчанию.
Изменение значения ICustom (дописываем параметры для индикатора)
Изменяем значения буферов, название индикатора и названия стрелок.
Торговая стратегия ориентированная на применение на USDJPY. Для открытия и закрытия позиции применяется время в формате ЧЧ::ММTrend Line Three modes 2
Модификация первой версии "Trend Line Three modes"
Калькулятор/планировщик позиций рассчитывает суммарные прибыли, убытки и маржу группы позиций на графике в валюте депозита.Pays Interest Multicurrency
Мультисимвольная торговля в направлении положительного свопа. В качестве фильтра индикатор iMA (Moving Average, MA)