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ArrowDrawingIndi - скрипт для MetaTrader 5

Bogdan Kupinsky
Bogdan Kupinsky

Bogdan Kupinsky

4.2 (10)
19 продуктов 2 кода
Просмотров:
2704
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Данный индикатор используется для создания сигналов для коннектора Binary Com. К нему можно подключить стрелочный индикатор, и при появлении сигнала будет рисоваться стрелка.


Данный индикатор можно использовать для соединения и передачи данных между индикаторами или из индикатора в советник (при нахождении сигнала в буфере индикатора будет рисоваться графический объект, в данном случае OBJ_ARROW)


Для корректной работы помещайте необходимый индикатор в папку с данным, или вместе с именем указывайте к нему путь. 

В самом коде индикатора можно указать для ICustom входные параметры для индикатора. Так же можно изменить буферы для сигнала buy/sell и значения буферов по умолчанию.

Значения буферов по умолчанию

Значения буфера по умолчанию

Изменение значения ICustom (дописываем параметры для индикатора)

Изменение значений ICustom


Изменяем значения буферов, название индикатора и названия стрелок.

Изменяем входные параметры


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