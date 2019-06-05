Данный индикатор используется для создания сигналов для коннектора Binary Com. К нему можно подключить стрелочный индикатор, и при появлении сигнала будет рисоваться стрелка.







Данный индикатор можно использовать для соединения и передачи данных между индикаторами или из индикатора в советник (при нахождении сигнала в буфере индикатора будет рисоваться графический объект, в данном случае OBJ_ARROW)





Для корректной работы помещайте необходимый индикатор в папку с данным, или вместе с именем указывайте к нему путь.

В самом коде индикатора можно указать для ICustom входные параметры для индикатора. Так же можно изменить буферы для сигнала buy/sell и значения буферов по умолчанию.





Изменение значения ICustom (дописываем параметры для индикатора)





Изменяем значения буферов, название индикатора и названия стрелок.







