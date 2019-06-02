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Индикаторы

Сompared - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3052
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор сравнивает размер бара #1 с несколькими предыдущими барами. Информация выводится в правый нижний угол при помощи пяти графических объектов OBJ_LABEL (Текстовая метка). Нулевой бар в расчётах не участвует и поэтому информация обновляется только на новом баре: 

Сompared

Mirror Quotes Mirror Quotes

Зеркальные котировки

InOut 2 InOut 2

Развитие первой версии: "InOut"

Millenium Code Millenium Code

Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) с фильтром минимальных и максимальных цен. Включение/отключение временного интервала. Одна сделка в день.

Calculate All Calculate All

Утилита - выводит количество позиций и отложенных ордеров, а также суммарные объёмы