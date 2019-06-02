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Сompared - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор сравнивает размер бара #1 с несколькими предыдущими барами. Информация выводится в правый нижний угол при помощи пяти графических объектов OBJ_LABEL (Текстовая метка). Нулевой бар в расчётах не участвует и поэтому информация обновляется только на новом баре:
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