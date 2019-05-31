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Mirror Quotes - индикатор для MetaTrader 5
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Автор идеи - Vladislav Andruschenko
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея индикатора
Индикатор отображает обратные котировки. Для рисования в отдельном окне применяется стиль DRAW_COLOR_CANDLES.
InOut 2
Развитие первой версии: "InOut"Line in time
Индикатор обозначает бар в строго определённое время.
Сompared
Сравнение баровMillenium Code
Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) с фильтром минимальных и максимальных цен. Включение/отключение временного интервала. Одна сделка в день.