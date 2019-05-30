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Line in time - индикатор для MetaTrader 5
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Возник вопрос: есть ли закономерность в движении баров в определённое время? Нужно было как-то визуализировать на графике это определённое время. Вариант с вертикальными линиями хотя и был самым красивым, но каждая линия - это графический объект и не хотелось заморачиваться с удалением и перерисовкой объектов при смене таймфрейма или при подкачке истории.
Поэтому был выбран вариант рисования линии при помощи гистограммы (стиль рисования DRAW_HISTOGRAM). На рисунке ниже индикатор с параметрами Hour 15 и Minute 0:
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