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Индикаторы

Line in time - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3347
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Возник вопрос: есть ли закономерность в движении баров в определённое время? Нужно было как-то визуализировать на графике это определённое время. Вариант с вертикальными линиями хотя и был самым красивым, но каждая линия - это графический объект и не хотелось заморачиваться с удалением и перерисовкой объектов при смене таймфрейма или при подкачке истории.

Поэтому был выбран вариант рисования линии при помощи гистограммы (стиль рисования DRAW_HISTOGRAM). На рисунке ниже индикатор с параметрами Hour 15 и Minute 0:

Line in time

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