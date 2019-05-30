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LeManSystem EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Martingeil1
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
Торговля в канале между High и Low - на основе индикатора LeManSystem.
Чтобы торговать по данному индикатору, необходимо понять, как формируется сигнал в индикаторе:
if (low[bar+2] <= LH2 && low[bar+1] > LH1) BuyBuffer[bar] = high[bar+1]+_Point; if (high[bar+2] >= HL2 && high[bar+1] < HL1) SellBuffer[bar] = low[bar+1]-_Point;
Здесь BuyBuffer и SellBuffer - это индикаторные буферы "LeManStop Buy" и "LeManStop Sell" соответственно. При возникновении сигнала к "LeManStop Buy" добавляем один пункт, а от "LeManStop Sell" наоборот: отнимаем один пункт.
Этот один пункт позволяет отличить ложный сигнал от настоящего:
- "LeManStop Buy" стал больше "Upper LeMan" - сигнал на подготовку к открытию BUY: ожидаем когда цена пересечёт снизу вверх этот сигнал
- "LeManStop Sell" стал меньше "Lower LeMan" - сигнал на подготовку к открытию SELL: ожидаем когда цена пересечёт сверху вниз этот сигнал
Правило отслеживания сигналов
Работаем всегда с противоположным сигналом: если последним был получен сигнал на подготовку к открытию SELL, значит отслеживать будем пересечение ценой снизу вверх сигнала BUY и наоборот - если последним был получен сигнал на подготовку к открытию BUY, значит отслеживать будем пересечение ценой сверху вниз сигнала SELL.
Почему именно с противоположным: такой подход гарантирует (почти всегда), отступ цены от сигнала.
Стоп лосс
Стоп лосс выставляется по уровням "Lower LeMan" (для BUY позиции) и на "Upper LeMan" (для SELL позиции).
Работа на текущем символе по всем позициям. Выставление Стоп лосс, Тейк профит, перевод в безубытокTrend Separate signals
Торговая стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). Для BUY и SELL сигналов свои индикаторы iMA
Индикатор обозначает бар в строго определённое время.InOut 2
Развитие первой версии: "InOut"