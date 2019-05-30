LeManSystem EA

Автор идеи - Martingeil1

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Торговля в канале между High и Low - на основе индикатора LeManSystem.

Чтобы торговать по данному индикатору, необходимо понять, как формируется сигнал в индикаторе:

if (low[bar+ 2 ] <= LH2 && low[bar+ 1 ] > LH1) BuyBuffer[bar] = high[bar+ 1 ] + _Point ; if (high[bar+ 2 ] >= HL2 && high[bar+ 1 ] < HL1) SellBuffer[bar] = low[bar+ 1 ] - _Point ;

Здесь BuyBuffer и SellBuffer - это индикаторные буферы "LeManStop Buy" и "LeManStop Sell" соответственно. При возникновении сигнала к "LeManStop Buy" добавляем один пункт, а от "LeManStop Sell" наоборот: отнимаем один пункт.

Этот один пункт позволяет отличить ложный сигнал от настоящего:

"LeManStop Buy" стал больше "Upper LeMan" - сигнал на подготовку к открытию BUY: ожидаем когда цена пересечёт снизу вверх этот сигнал

"LeManStop Sell" стал меньше "Lower LeMan" - сигнал на подготовку к открытию SELL: ожидаем когда цена пересечёт сверху вниз этот сигнал

Правило отслеживания сигналов

Работаем всегда с противоположным сигналом: если последним был получен сигнал на подготовку к открытию SELL, значит отслеживать будем пересечение ценой снизу вверх сигнала BUY и наоборот - если последним был получен сигнал на подготовку к открытию BUY, значит отслеживать будем пересечение ценой сверху вниз сигнала SELL.

Почему именно с противоположным: такой подход гарантирует (почти всегда), отступ цены от сигнала.





Стоп лосс

Стоп лосс выставляется по уровням "Lower LeMan" (для BUY позиции) и на "Upper LeMan" (для SELL позиции).