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LeManSystem EA - эксперт для MetaTrader 5

Martingeil1
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2193
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
LeManSystem EA.mq5 (88.79 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
lemansystem.mq5 (8.27 KB) просмотр
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Автор идеи - Martingeil1

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Торговля в канале между High и Low - на основе индикатора LeManSystem.

Чтобы торговать по данному индикатору, необходимо понять, как формируется сигнал в индикаторе:

      if (low[bar+2] <= LH2 && low[bar+1] > LH1) BuyBuffer[bar] = high[bar+1]+_Point;
      if (high[bar+2] >= HL2 && high[bar+1] < HL1) SellBuffer[bar] = low[bar+1]-_Point;

Здесь BuyBuffer и SellBuffer - это индикаторные буферы "LeManStop Buy" и "LeManStop Sell" соответственно. При возникновении сигнала к "LeManStop Buy" добавляем один пункт, а от "LeManStop Sell" наоборот: отнимаем один пункт.

Этот один пункт позволяет отличить ложный сигнал от настоящего:

  • "LeManStop Buy" стал больше "Upper LeMan" - сигнал на подготовку к открытию BUY: ожидаем когда цена пересечёт снизу вверх этот сигнал
  • "LeManStop Sell" стал меньше "Lower LeMan" - сигнал на подготовку к открытию SELL: ожидаем когда цена пересечёт сверху вниз этот сигнал

Правило отслеживания сигналов

Работаем всегда с противоположным сигналом: если последним был получен сигнал на подготовку к открытию SELL, значит отслеживать будем пересечение ценой снизу вверх сигнала BUY и наоборот - если последним был получен сигнал на подготовку к открытию BUY, значит отслеживать будем пересечение ценой сверху вниз сигнала SELL.

Почему именно с противоположным: такой подход гарантирует (почти всегда), отступ цены от сигнала.

LeManSystem EA

Стоп лосс

Стоп лосс выставляется по уровням "Lower LeMan" (для BUY позиции) и на "Upper LeMan" (для SELL позиции).

SL TP BreakEven SL TP BreakEven

Работа на текущем символе по всем позициям. Выставление Стоп лосс, Тейк профит, перевод в безубыток

Trend Separate signals Trend Separate signals

Торговая стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). Для BUY и SELL сигналов свои индикаторы iMA

Line in time Line in time

Индикатор обозначает бар в строго определённое время.

InOut 2 InOut 2

Развитие первой версии: "InOut"