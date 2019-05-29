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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SL TP BreakEven - эксперт для MetaTrader 5
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Что делает этот советник
Советник работает по всем позициям на текущем символе. Может:
- Выставлять указанный Стоп лосс (Stop Loss) - если у позиции на текущий момент нет стоп лосса
- Выставлять указанный Тейк профит (Take Profit) - если у позиции на текущий момент нет тейк профита
- При первой возможности переводит позицию в безубыток и на этом прекращает модифицировать позицию
Настройки:
- Stop Loss - стоп лосс
- Take Profit - тейк профит
- Breakeven Stop - безубыток (минимальное расстояние от цены)
- Breakeven Step - значение безубытка
При переносе безубытка Стоп лосс рассчитывается так: если позиция прибыльна минимум на Breakeven Stop + Breakeven Step, тогда отступаем от цены открытия Breakeven Step и ставим Стоп лосс.
Trend Separate signals
Торговая стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). Для BUY и SELL сигналов свои индикаторы iMAHigh Low Strategy On Time 2
Модификация "High Low Strategy On Time"
LeManSystem EA
Торговая система на базе пользовательского индикатора LeManSystemLine in time
Индикатор обозначает бар в строго определённое время.