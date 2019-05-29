SL TP BreakEven

Что делает этот советник



Советник работает по всем позициям на текущем символе. Может:

Выставлять указанный Стоп лосс ( Stop Loss ) - если у позиции на текущий момент нет стоп лосса

) - если у позиции на текущий момент нет стоп лосса Выставлять указанный Тейк профит ( Take Profit ) - если у позиции на текущий момент нет тейк профита

) - если у позиции на текущий момент нет тейк профита При первой возможности переводит позицию в безубыток и на этом прекращает модифицировать позицию

Настройки: Stop Loss - стоп лосс

- стоп лосс Take Profit - тейк профит

- тейк профит Breakeven Stop - безубыток (минимальное расстояние от цены)

- безубыток (минимальное расстояние от цены) Breakeven Step - значение безубытка При переносе безубытка Стоп лосс рассчитывается так: если позиция прибыльна минимум на Breakeven Stop + Breakeven Step, тогда отступаем от цены открытия Breakeven Step и ставим Стоп лосс.







