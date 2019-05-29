CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

SL TP BreakEven - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4037
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Что делает этот советник

Советник работает по всем позициям на текущем символе. Может:

  • Выставлять указанный Стоп лосс (Stop Loss) - если у позиции на текущий момент нет стоп лосса
  • Выставлять указанный Тейк профит (Take Profit) - если у позиции на текущий момент нет тейк профита
  • При первой возможности переводит позицию в безубыток и на этом прекращает модифицировать позицию

Настройки:

  • Stop Loss - стоп лосс
  • Take Profit - тейк профит
  • Breakeven Stop - безубыток (минимальное расстояние от цены)
  • Breakeven Step - значение безубытка
При переносе безубытка Стоп лосс рассчитывается так: если позиция прибыльна минимум на Breakeven Stop + Breakeven Step, тогда отступаем от цены открытия Breakeven Step и ставим Стоп лосс.

SL TP BreakEven


Trend Separate signals Trend Separate signals

Торговая стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). Для BUY и SELL сигналов свои индикаторы iMA

High Low Strategy On Time 2 High Low Strategy On Time 2

Модификация "High Low Strategy On Time"

LeManSystem EA LeManSystem EA

Торговая система на базе пользовательского индикатора LeManSystem

Line in time Line in time

Индикатор обозначает бар в строго определённое время.