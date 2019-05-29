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Trend Separate signals - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1763
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Идея торговой стратегии

Торговые сигналы получают по индикатору iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). При этом для BUY и SELL сигналов используются iMA со своими индивидуальными параметрами (MA Buy: XXXX и MA Sell: XXXX). По умолчанию параметры этих индикаторов одинаковые, поэтому под каждый символ и таймфрейм следует самостоятельно проводить поиск оптимальных настроек. Справочные материалы по тестированию: 

Торговые сигналы

При выключенном реверсе торговых сигналов (Reverse поставлен в "false") стараемся получить сигналы на откатах тренда (тренд определяем по iMA - сравниваем текущий бар, заданный через Current bar, с предыдущим баром, а откаты - по iFractals). Пример:

Trend Separate signals

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигналы могут срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    High Low Strategy On Time 2 High Low Strategy On Time 2

    Модификация "High Low Strategy On Time"

    InOut InOut

    Торговля в двух временных промежутках. Увеличение лота при убытках.

    SL TP BreakEven SL TP BreakEven

    Работа на текущем символе по всем позициям. Выставление Стоп лосс, Тейк профит, перевод в безубыток

    LeManSystem EA LeManSystem EA

    Торговая система на базе пользовательского индикатора LeManSystem