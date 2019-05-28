Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

На старте, например, Американской сессии, всегда идет движение цены. Нам не важно куда она пойдет, поэтому ставим первую позицию просто наугад. В данном случае sell. Далее нам важно, чтобы цена прошла в одном или в другом направлении несколько пунктов и взяла заложенный нами профит Profit of all positions (в валюте депозита).

Рабочий алгоритм

Советник выставляет позицию sell в периоды времени с Time start 1 по Time end 1 и с Time start 2 по Time end 2.

Далее задача советника закрыть всю серию в плюс. Если последняя открытая позиция достигает убытка Loss of the last position, то открывается противоположная позиция с увеличенным лотом (увеличение на Lot coefficient) - если увеличить лот невозможно, то все позиции принудительно закрываются и фиксируется убыток. При достижении прибыли Profit of all positions (в валюте депозита) закрываются все позиции.

Таким образом, мы каждый день можем брать прибыль, заложенную в параметре Profit of all positions.

Тест в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков", EURUSD M5:



