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InOut - эксперт для MetaTrader 5

cmillion
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1744
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

На старте, например, Американской сессии, всегда идет движение цены. Нам не важно куда она пойдет, поэтому ставим первую позицию просто наугад. В данном случае sell. Далее нам важно, чтобы цена прошла в одном или в другом направлении несколько пунктов и взяла заложенный нами профит Profit of all positions (в валюте депозита).

Рабочий алгоритм

Советник выставляет позицию sell в периоды времени с Time start 1 по Time end 1 и с Time start 2 по Time end 2.

Далее задача советника закрыть всю серию в плюс. Если последняя открытая позиция достигает убытка Loss of the last position, то открывается противоположная позиция с увеличенным лотом (увеличение на Lot coefficient) - если увеличить лот невозможно, то все позиции принудительно закрываются и фиксируется убыток. При достижении прибыли Profit of all positions (в валюте депозита) закрываются все позиции.

Таким образом, мы каждый день можем брать прибыль, заложенную в параметре Profit of all positions.

Тест в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков", EURUSD M5:

InOut

Eagle or Tails Eagle or Tails

Орёл или решка - случайное открытие

Dual MACD Dual MACD

Торговая стратегия на двух индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

High Low Strategy On Time 2 High Low Strategy On Time 2

Модификация "High Low Strategy On Time"

Trend Separate signals Trend Separate signals

Торговая стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). Для BUY и SELL сигналов свои индикаторы iMA