Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
InOut - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1744
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Vladimir Khlystov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
На старте, например, Американской сессии, всегда идет движение цены. Нам не важно куда она пойдет, поэтому ставим первую позицию просто наугад. В данном случае sell. Далее нам важно, чтобы цена прошла в одном или в другом направлении несколько пунктов и взяла заложенный нами профит Profit of all positions (в валюте депозита).
Рабочий алгоритм
Советник выставляет позицию sell в периоды времени с Time start 1 по Time end 1 и с Time start 2 по Time end 2.
Далее задача советника закрыть всю серию в плюс. Если последняя открытая позиция достигает убытка Loss of the last position, то открывается противоположная позиция с увеличенным лотом (увеличение на Lot coefficient) - если увеличить лот невозможно, то все позиции принудительно закрываются и фиксируется убыток. При достижении прибыли Profit of all positions (в валюте депозита) закрываются все позиции.
Таким образом, мы каждый день можем брать прибыль, заложенную в параметре Profit of all positions.
Тест в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков", EURUSD M5:
Орёл или решка - случайное открытиеDual MACD
Торговая стратегия на двух индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)
Модификация "High Low Strategy On Time"Trend Separate signals
Торговая стратегия на основе iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). Для BUY и SELL сигналов свои индикаторы iMA