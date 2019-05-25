High Low Strategy On Time

Модификация "High Low Strategy".

Добавлено: поиск торговых сигналов не может начинаться раньше указанного времени Start Hour::Start Minute. Это условие можно отключить, если и Start Hour и Start Minut поставить в "0".

Идея торговой стратегии



Советник работает (ищет торговый сигнал) только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.

Цель советника: выставить отложенный Buy stop или Sell stop ордер. Для определения по какой именно цене выставить отложенный ордер существуют несколько уточняющих параметров:

Search window (in bars) - количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop)

- количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop) Minimum indent (in pips) - минимальный отступ от текущей цены до найденной цены, если расстояние окажется меньше заданного - отложенный ордер не будет выставлен





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