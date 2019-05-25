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High Low Strategy On Time - эксперт для MetaTrader 5
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Модификация "High Low Strategy".
Добавлено: поиск торговых сигналов не может начинаться раньше указанного времени Start Hour::Start Minute. Это условие можно отключить, если и Start Hour и Start Minut поставить в "0".
Идея торговой стратегии
Советник работает (ищет торговый сигнал) только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.
Цель советника: выставить отложенный Buy stop или Sell stop ордер. Для определения по какой именно цене выставить отложенный ордер существуют несколько уточняющих параметров:
- Search window (in bars) - количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop)
- Minimum indent (in pips) - минимальный отступ от текущей цены до найденной цены, если расстояние окажется меньше заданного - отложенный ордер не будет выставлен
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Close profit or loss by symbol
Закрытие всех позиций по текущему символуPrice Step Multisymbol Indicator
Индикатор выводит разницу цен по восьми символам