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High Low Strategy On Time - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1965
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Модификация "High Low Strategy". 

Добавлено:  поиск торговых сигналов не может начинаться раньше указанного времени Start Hour::Start Minute. Это условие можно отключить, если и Start Hour и Start Minut поставить в "0".

Идея торговой стратегии

Советник работает (ищет торговый сигнал) только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.

Цель советника: выставить отложенный Buy stop или Sell stop ордер. Для определения по какой именно цене выставить отложенный ордер существуют несколько уточняющих параметров: 

  • Search window (in bars) - количество баров для поиска максимальной цены (для Buy stop) и минимальной цены (для Sell stop)
  • Minimum indent (in pips) - минимальный отступ от текущей цены до найденной цены, если расстояние окажется меньше заданного - отложенный ордер не будет выставлен

High Low Strategy On Time

ы

Close profit or loss by symbol Close profit or loss by symbol

Закрытие всех позиций по текущему символу

Price Step Multisymbol Indicator Price Step Multisymbol Indicator

Индикатор выводит разницу цен по восьми символам

Range EA Range EA

Работа отложенными ордерами: Buy stop, Sell stop, Buy limit, Sell limit

Dual MACD Dual MACD

Торговая стратегия на двух индикаторах iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)