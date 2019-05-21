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Market Phase Index MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор для определения трендового и флетового рынка на основе амплитуды цены и пересечения баров
Входные параметры:
- Period - период индикатора
Как интерпретировать значения индикатора при стандартных входных параметрах?
- Если значения индикатора выше 0,4 - рекомендовано торговать на основе трендовых стратегий
- Если значения индикатора ниже 0,4 - рекомендовано торговать на основе флетовых стратегий
Рекомендации от автора:
Версия для МТ4 - https://www.mql5.com/ru/code/25600
Multivariate close all
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