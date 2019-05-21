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Индикаторы

Market Phase Index MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Alexandr Sokolov
Alexandr Sokolov

Alexandr Sokolov

5 (8)
8 кодов 1 тема 333 комментария
Просмотров:
4388
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор для определения трендового и флетового рынка на основе амплитуды цены и пересечения баров


Входные параметры:

  • Period - период индикатора


Как интерпретировать значения индикатора при стандартных входных параметрах?

  • Если значения индикатора выше 0,4 - рекомендовано торговать на основе трендовых стратегий
  • Если значения индикатора ниже 0,4 - рекомендовано торговать на основе флетовых стратегий


Рекомендации от автора:

  • Наиболее полезен этот индикатор может быть для советников в идентификации благоприятных или неблагоприятных условий для торговли на основе их стратегий
  • Значения этого индикатора рекомендовано рассматривать на более высоких таймфреймах

    Версия для МТ4 - https://www.mql5.com/ru/code/25600




    • Multivariate close all Multivariate close all

    Советник-помощник. Отслеживает граничные значения Средст или Points илт процент Средств от Баланса

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