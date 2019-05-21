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RSI exhaustive search - эксперт для MetaTrader 5
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Идея торговой стратегии
Полностью программируемая формула для BUY и SELL сигналов.
Общая формула для сигнала:
#Bar (<OR>) Value
Bar - номер бара на котором возвращается значение индикатора
< OR > - тип сравнения: "<" ИЛИ ">"
Value - значение (берётся из входных параметров)
Для торгового сигнала можно программировать от одного до трёх баров. Пример использования двух баров: Use condition 1 -> true, Use condition 2 -> true, Use condition 3 -> false
#2 < 30.0 И #1 < 30.0
- условие когда и на баре #2 и на баре #1 индикатор меньше значения "30.0".
Пример оптимизируемых параметров:
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Простой трейлинг для прибыльных позицийMarket Phase Index MT5
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Аналог синтетическим барамe-News-Lucky 2
Советник размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. При срабатывании ордеров запускается трейлинг позиций.