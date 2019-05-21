RSI exhaustive search

Идея торговой стратегии



Полностью программируемая формула для BUY и SELL сигналов.

Общая формула для сигнала:

#Bar (<OR>) Value

Bar - номер бара на котором возвращается значение индикатора

< OR > - тип сравнения: "<" ИЛИ ">"

Value - значение (берётся из входных параметров)

Для торгового сигнала можно программировать от одного до трёх баров. Пример использования двух баров: Use condition 1 -> true, Use condition 2 -> true, Use condition 3 -> false

#2 < 30.0 И #1 < 30.0

- условие когда и на баре #2 и на баре #1 индикатор меньше значения "30.0".





Пример оптимизируемых параметров:









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.



