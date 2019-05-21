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RSI exhaustive search - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1850
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея торговой стратегии

Полностью программируемая формула для BUY и SELL сигналов.

Общая формула для сигнала:

#Bar (<OR>)  Value

Bar - номер бара на котором возвращается значение индикатора

< OR > - тип сравнения: "<" ИЛИ ">"

Value - значение (берётся из входных параметров)

Для торгового сигнала можно программировать от одного до трёх баров. Пример использования двух баров: Use condition 1 -> true, Use condition 2 -> true, Use condition 3 -> false

#2 < 30.0 И #1 < 30.0

- условие когда и на баре #2 и на баре #1 индикатор меньше значения "30.0".


Пример оптимизируемых параметров:

RSI exhaustive search


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


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