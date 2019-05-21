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Market Phase Index MT4 - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор для определения трендового и флетового рынка на основе амплитуды цены и пересечения баров
Входные параметры:
- Period - период индикатора
Как интерпретировать значения индикатора при стандартных входных параметрах?
- Если значения индикатора выше 0,4 - рекомендовано торговать на основе трендовых стратегий
- Если значения индикатора ниже 0,4 - рекомендовано торговать на основе флетовых стратегий
Рекомендации от автора:
Версия для МТ5 - https://www.mql5.com/ru/code/25601
VR Sync Chart Lite
Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графикахSL - TP Mouse
Скрипт ставит SL и TP разнонаправленных позиций в одну точку и показывает сумму прибыли в указанной точке.
трейлинг SL и TP
Тралит стоплосс в сторону прибыли и тейкпрофит в сторону убытка на расстоянии указанном в параметрахNet Trend Lines
Индикатор строит сеть линий сопротивления поддержки. Добавлено видео, для торговли по этим линиям.