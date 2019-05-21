Скрипт ставит SL и TP разнонаправленных позиций в одну точку и показывает сумму прибыли в указанной точке.

Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графиках

Тралит стоплосс в сторону прибыли и тейкпрофит в сторону убытка на расстоянии указанном в параметрах

Индикатор строит сеть линий сопротивления поддержки. Добавлено видео, для торговли по этим линиям.