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Net Trend Lines - индикатор для MetaTrader 4
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Входных параметров два:
1. nPeriod=20 - период первой линии сопротивления/поддержки и их шаг. Т.е. первый период будет равен 20, второй - 40, третий - 60, четвертый - 80 и т.д.
2. n_lines=20 - количество линий сопротивления/поддержки
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Далее прилагаю видео разъясняющее принцип работы по этим линиям. (Видео не моё, просто с помощью этого индикатора удобно находить моменты начала торговли).
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