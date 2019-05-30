Входных параметров два:

1. nPeriod=20 - период первой линии сопротивления/поддержки и их шаг. Т.е. первый период будет равен 20, второй - 40, третий - 60, четвертый - 80 и т.д.

2. n_lines=20 - количество линий сопротивления/поддержки

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