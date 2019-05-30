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Индикаторы

Net Trend Lines - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Inkov
Evgeniy Inkov

Evgeniy Inkov

4.6 (36)
Профи МТ4.
Научу программировать на МТ4 любого !
Почта: ew123@mail.ru
1 продукт 24 кода 1 тема 237 комментариев
Просмотров:
18407
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Входных параметров два:

 1. nPeriod=20 -  период первой линии сопротивления/поддержки и их шаг. Т.е. первый период будет равен 20, второй - 40, третий - 60, четвертый - 80 и т.д.

 2. n_lines=20 - количество линий сопротивления/поддержки

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Далее прилагаю видео разъясняющее принцип работы по этим линиям. (Видео не моё, просто с помощью этого индикатора удобно находить моменты начала торговли).



трейлинг SL и TP трейлинг SL и TP

Тралит стоплосс в сторону прибыли и тейкпрофит в сторону убытка на расстоянии указанном в параметрах

Market Phase Index MT4 Market Phase Index MT4

Индикатор для определения трендового и флетового рынка

VWAP Classic VWAP Classic

Классический VWAP индикатор.

удобная обертка для iCustom в стиле MQL5 удобная обертка для iCustom в стиле MQL5

обертка для iCustom в стиле MQL5, которая разделяет (условное) создание хендла и запрос значения. Кроме того, такой подход позволяет удобно запрашивать несколько значений для одного хендла.