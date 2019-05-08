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SL - TP Mouse - скрипт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
6364
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Я объединил два скрипта (SL Mouse и TP Mouse) в один.
Скрипт _SL-TP Mouse ставит стопы и профиты разнонаправленных позиций на ту цену на которую его бросили. И показывает сумму прибыли которую мы получим при закрытии всех этих позиций в указанной точке.

установка SL и TP

Важно! Нужно понимать, что позиции Buy закрываются по цене Bid, а позиции Sell по цене Ask, поэтому если у Вы торгуете со спредом, то позиции не закроются одновременно!

Советник МА и экстремумы 1го, 2го и 3го порядка Советник МА и экстремумы 1го, 2го и 3го порядка

Работает на текущем ТФ. Считает МА 2, 14, 30, 120 и 480. Скорости роста падения, разницу между 2-14, 14-30, 30-120 и 120-480. В советник добавлена функция, которая отмечает минимумы и максимумы 1, 2, 3 порядка (по Ларри Вильямсу это краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные экстремумы). Считает количество баров между экстремумами, диапазон в пунктах, так же минимальные максимумы, максимальные минимумы и рисует это все на графике. Мозгов по выставлению ордеров нет, вернее стоят старые. Без исправления мозгов торговать не рекомендуется. В добавленном файле исправлены замечания.

HorizontalTrendLines HorizontalTrendLines

Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"

VR Sync Chart Lite VR Sync Chart Lite

Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графиках

Market Phase Index MT4 Market Phase Index MT4

Индикатор для определения трендового и флетового рынка