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SL - TP Mouse - скрипт для MetaTrader 4
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Я объединил два скрипта (SL Mouse и TP Mouse) в один.
Скрипт _SL-TP Mouse ставит стопы и профиты разнонаправленных позиций на ту цену на которую его бросили. И показывает сумму прибыли которую мы получим при закрытии всех этих позиций в указанной точке.
Важно! Нужно понимать, что позиции Buy закрываются по цене Bid, а позиции Sell по цене Ask, поэтому если у Вы торгуете со спредом, то позиции не закроются одновременно!
Работает на текущем ТФ. Считает МА 2, 14, 30, 120 и 480. Скорости роста падения, разницу между 2-14, 14-30, 30-120 и 120-480. В советник добавлена функция, которая отмечает минимумы и максимумы 1, 2, 3 порядка (по Ларри Вильямсу это краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные экстремумы). Считает количество баров между экстремумами, диапазон в пунктах, так же минимальные максимумы, максимальные минимумы и рисует это все на графике. Мозгов по выставлению ордеров нет, вернее стоят старые. Без исправления мозгов торговать не рекомендуется. В добавленном файле исправлены замечания.HorizontalTrendLines
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