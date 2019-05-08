Я объединил два скрипта (SL Mouse и TP Mouse) в один.

Скрипт _SL-TP Mouse ставит стопы и профиты разнонаправленных позиций на ту цену на которую его бросили. И показывает сумму прибыли которую мы получим при закрытии всех этих позиций в указанной точке.







Важно! Нужно понимать, что позиции Buy закрываются по цене Bid, а позиции Sell по цене Ask, поэтому если у Вы торгуете со спредом, то позиции не закроются одновременно!