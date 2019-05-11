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Индикаторы

VR Sync Chart Lite - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
Просмотров:
6134
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Индикатор VR Sync Chart Lite написан в демонстрационных целях и показывает как возможно синхронизировать объект прямоугольник (OBJ_RECTANGLE) на всех открытых графиках в терминале MetaTrader.

Для удобства работы рекомендуется установить индикатор на все графики.

Код индикатора написан просто и доступно.

VR Sync Chart Lite - это облегченная версия индикатора VR Sync Chart

Ссылки:
Blog Russian https://www.mql5.com/ru/blogs/post/726504
Blog English https://www.mql5.com/en/blogs/post/726505

    SL - TP Mouse SL - TP Mouse

    Скрипт ставит SL и TP разнонаправленных позиций в одну точку и показывает сумму прибыли в указанной точке.

    Советник МА и экстремумы 1го, 2го и 3го порядка Советник МА и экстремумы 1го, 2го и 3го порядка

    Работает на текущем ТФ. Считает МА 2, 14, 30, 120 и 480. Скорости роста падения, разницу между 2-14, 14-30, 30-120 и 120-480. В советник добавлена функция, которая отмечает минимумы и максимумы 1, 2, 3 порядка (по Ларри Вильямсу это краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные экстремумы). Считает количество баров между экстремумами, диапазон в пунктах, так же минимальные максимумы, максимальные минимумы и рисует это все на графике. Мозгов по выставлению ордеров нет, вернее стоят старые. Без исправления мозгов торговать не рекомендуется. В добавленном файле исправлены замечания.

    Market Phase Index MT4 Market Phase Index MT4

    Индикатор для определения трендового и флетового рынка

    трейлинг SL и TP трейлинг SL и TP

    Тралит стоплосс в сторону прибыли и тейкпрофит в сторону убытка на расстоянии указанном в параметрах