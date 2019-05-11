Индикатор VR Sync Chart Lite написан в демонстрационных целях и показывает как возможно синхронизировать объект прямоугольник (OBJ_RECTANGLE) на всех открытых графиках в терминале MetaTrader.

Для удобства работы рекомендуется установить индикатор на все графики.

Код индикатора написан просто и доступно.

VR Sync Chart Lite - это облегченная версия индикатора VR Sync Chart

Ссылки:

Blog Russian https://www.mql5.com/ru/blogs/post/726504

Blog English https://www.mql5.com/en/blogs/post/726505