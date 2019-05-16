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Figure iStochastic EA - эксперт для MetaTrader 5

Sadukey
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1624
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Figure iStochastic EA.mq5 (93.43 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
Figure.mq5 (22.57 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи - Mikhail Goryunov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Поиск торгового сигнала только в  момент рождения нового бара. Советник торгует по пользовательскому индикатору Figure и стандартному iStochastic (Stochastic Oscillator, STO). Для Stochastic Oscillator задаются два уровня - OverBought (перекупленности) и OverSold (перепроданности).

Торговые сигналы

Здесь: 

  • FATL, RFTL и RSTL - значение линий пользовательского индикатора Figure на баре #1
  • STO - значение индикатора Stochastic Oscillator на баре #1

Сигнал BUY: FATL < RFTL И RSTL < RFTL И STO <= OverSold

Сигнал SELL: FATL > RFTL И RSTL > RFTL И STO >= OverBought 

Figure iStochastic EA


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Figure Figure

    Цифровой фильтр

    VR---SIGMA VR---SIGMA

    Торговля в направлении предыдущего дня

    PSI iMA iStochastic PSI iMA iStochastic

    Торговая стратегий по двум индикаторам. Несколько вариантов для цен и сигналов

    High Low Strategy High Low Strategy

    Работа отложенными Stop ордерами. Анализ цен High и Low