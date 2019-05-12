CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MACD bool - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2608
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MACD bool предлагает новое прочтение значений индикатора MACD - только два значения: "-1" и "1". Правило отрисовки: если главная линия стандартного MACD выше нуля - MACD bool отрисовывает значение "1", если ниже нуля - в таком случае отрисуется "-1":

MACD bool

Как работать с показаниями данного индикатора: предполагается ручная работа и оценка направления движения цены - если индикатор MACD bool выше нуля, следует смотреть на ценовой график и ожидать подтверждения сигнала - тренда вверх.

VR Sync Chart Lite MT5 VR Sync Chart Lite MT5

Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графиках

MACD tendency MACD tendency

Торговая стратегия на основе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

iTEMA iStdDev iTEMA iStdDev

Торговая стратегия на индикаторе iTEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev). StdDev используется в качестве подтверждающего сигнала

MACD bool color MACD bool color

Модификация индикатора "MACD bool"