Индикатор MACD bool предлагает новое прочтение значений индикатора MACD - только два значения: "-1" и "1". Правило отрисовки: если главная линия стандартного MACD выше нуля - MACD bool отрисовывает значение "1", если ниже нуля - в таком случае отрисуется "-1":





Как работать с показаниями данного индикатора: предполагается ручная работа и оценка направления движения цены - если индикатор MACD bool выше нуля, следует смотреть на ценовой график и ожидать подтверждения сигнала - тренда вверх.