Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD bool - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2608
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MACD bool предлагает новое прочтение значений индикатора MACD - только два значения: "-1" и "1". Правило отрисовки: если главная линия стандартного MACD выше нуля - MACD bool отрисовывает значение "1", если ниже нуля - в таком случае отрисуется "-1":
Как работать с показаниями данного индикатора: предполагается ручная работа и оценка направления движения цены - если индикатор MACD bool выше нуля, следует смотреть на ценовой график и ожидать подтверждения сигнала - тренда вверх.
Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графикахMACD tendency
Торговая стратегия на основе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)
Торговая стратегия на индикаторе iTEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev). StdDev используется в качестве подтверждающего сигналаMACD bool color
Модификация индикатора "MACD bool"