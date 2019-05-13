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Индикаторы

MACD bool color - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2948
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Развитие индикатора MACD bool - теперь гистограмма имеет два цвета

  • при значении индикатора выше нуля
    • если наивысшая цена бара выше наивысшей цены предыдущего бара - применяется цвет clrLimeGreen
    • иначе применяется цвет clrSilver
  • при значении индикатора ниже нуля
    • если наименьшая цена бара ниже наименьшей цены предыдущего бара - применяется цвет clrLimeGreen
    • иначе применяется цвет clrSilver

MACD bool color

iTEMA iStdDev iTEMA iStdDev

Торговая стратегия на индикаторе iTEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev). StdDev используется в качестве подтверждающего сигнала

MACD bool MACD bool

Модификация стандартного индикатора Moving Average Convergence/Divergence, MACD

VR Smart Grid Lite MT5 VR Smart Grid Lite MT5

Стратегия частичного усреднения и закрытия сети ордеров против тренда.

CCI Divergence EA CCI Divergence EA

Торговая стратегия на основе дивергенции по индикатору iCCI (Commodity Channel Index, CCI)