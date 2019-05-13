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MACD bool color - индикатор для MetaTrader 5
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Развитие индикатора MACD bool - теперь гистограмма имеет два цвета
- при значении индикатора выше нуля
- если наивысшая цена бара выше наивысшей цены предыдущего бара - применяется цвет clrLimeGreen
- иначе применяется цвет clrSilver
- при значении индикатора ниже нуля
- если наименьшая цена бара ниже наименьшей цены предыдущего бара - применяется цвет clrLimeGreen
- иначе применяется цвет clrSilver
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