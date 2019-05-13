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iTEMA iStdDev - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Pavel
автор кода mq5 - barabashkakvn
Идея торговой стратегии
Идея работы советника вытекает из определения индикатора Standard Deviation:
- если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
- напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдет на убыль.
В советнике минимальный уровень всплеска задаётся в StdDev: minimum level - если данный уровень преодолён, значит можно искать перегиб индикатора iTEMA. В поиске перегиба опрашиваются значения с трёх баров, с учётом параметра Current bar. Нумерация баров: самый правый бар на графике имеет индекс #0. Торговые сигналы по индикатору TEMA (конечно если индикатор StdDev преодолел свой уровень StdDev: minimum level)
BUY: TEMA[2+Current bar] > TEMA[1+Current bar] И TEMA[1+Current bar] < TEMA[0+Current bar]
SELL: TEMA[2+Current bar] < TEMA[1+Current bar] И TEMA[1+Current bar] > TEMA[0+Current bar]
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Модификация стандартного индикатора Moving Average Convergence/Divergence, MACDVR Sync Chart Lite MT5
Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графиках
Модификация индикатора "MACD bool"VR Smart Grid Lite MT5
Стратегия частичного усреднения и закрытия сети ордеров против тренда.