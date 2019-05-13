iTEMA iStdDev

Автор идеи - Pavel

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии



Идея работы советника вытекает из определения индикатора Standard Deviation:

если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;

напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдет на убыль.

В советнике минимальный уровень всплеска задаётся в StdDev: minimum level - если данный уровень преодолён, значит можно искать перегиб индикатора iTEMA. В поиске перегиба опрашиваются значения с трёх баров, с учётом параметра Current bar. Нумерация баров: самый правый бар на графике имеет индекс #0. Торговые сигналы по индикатору TEMA (конечно если индикатор StdDev преодолел свой уровень StdDev: minimum level)

BUY: TEMA[2+Current bar] > TEMA[1+Current bar] И TEMA[1+Current bar] < TEMA[0+Current bar]

SELL: TEMA[2+Current bar] < TEMA[1+Current bar] И TEMA[1+Current bar] > TEMA[0+Current bar]









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").