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Советники

iTEMA iStdDev - эксперт для MetaTrader 5

Puzzle
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1595
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Автор идеи - Pavel

автор кода mq5 - barabashkakvn

Идея торговой стратегии

Идея работы советника вытекает из определения индикатора Standard Deviation:

  • если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
  • напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдет на убыль.

В советнике минимальный уровень всплеска задаётся в StdDev: minimum level - если данный уровень преодолён, значит можно искать перегиб индикатора iTEMA. В поиске перегиба опрашиваются значения с трёх баров, с учётом параметра Current bar. Нумерация баров: самый правый бар на графике имеет индекс #0. Торговые сигналы по индикатору TEMA (конечно если индикатор StdDev преодолел свой уровень StdDev: minimum level)

BUY: TEMA[2+Current bar] > TEMA[1+Current bar] И TEMA[1+Current bar] < TEMA[0+Current bar]

SELL: TEMA[2+Current bar] < TEMA[1+Current bar] И TEMA[1+Current bar] > TEMA[0+Current bar]

iTEMA iStdDev


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    MACD bool MACD bool

    Модификация стандартного индикатора Moving Average Convergence/Divergence, MACD

    VR Sync Chart Lite MT5 VR Sync Chart Lite MT5

    Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графиках

    MACD bool color MACD bool color

    Модификация индикатора "MACD bool"

    VR Smart Grid Lite MT5 VR Smart Grid Lite MT5

    Стратегия частичного усреднения и закрытия сети ордеров против тренда.