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MACD tendency - эксперт для MetaTrader 5
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Идея
Советник создан для проверки следующей идеи: когда гистограмма MACD на протяжении последних Bars in tendency баров направлена в одну сторону - это хороший торговый сигнал или нет?
Для уточнения сигналов можно включать или выключать параметр MACD and Zero Line - если установить его в "true", то сигналы SELL будут возможны только если гистограмма находится НАД нулевой линией, а сигналы BUY будут возможны только если гистограмма находится ПОЛ нулевой линией.
Например торговые сигналы SELL при Bars in tendency равным "3" и при включенном и выключенном параметре MACD and Zero Line:
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Помощник в торговле по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая линия)ZigzagColorTwoLevels
По вершине и впадине последнего сформированного колена проводятся горизонтальные линии
Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графикахMACD bool
Модификация стандартного индикатора Moving Average Convergence/Divergence, MACD