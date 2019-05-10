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MACD tendency - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1878
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Идея

Советник создан для проверки следующей идеи: когда гистограмма MACD на протяжении последних Bars in tendency баров направлена в одну сторону - это хороший торговый сигнал или нет? 

Для уточнения сигналов можно включать или выключать параметр MACD and Zero Line - если установить его в "true", то сигналы SELL будут возможны только если гистограмма находится НАД нулевой линией, а сигналы BUY будут возможны только если гистограмма находится ПОЛ нулевой линией.

Например торговые сигналы SELL при Bars in tendency равным "3" и при включенном и выключенном параметре MACD and Zero Line:

MACD tendency


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Trend Line Three modes Trend Line Three modes

    Помощник в торговле по графическому объекту OBJ_TREND (Трендовая линия)

    ZigzagColorTwoLevels ZigzagColorTwoLevels

    По вершине и впадине последнего сформированного колена проводятся горизонтальные линии

    VR Sync Chart Lite MT5 VR Sync Chart Lite MT5

    Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графиках

    MACD bool MACD bool

    Модификация стандартного индикатора Moving Average Convergence/Divergence, MACD