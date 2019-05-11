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Индикаторы

VR Sync Chart Lite MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
Просмотров:
3765
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор VR Sync Chart Lite написан в демонстрационных целях и показывает как возможно синхронизировать объект прямоугольник (OBJ_RECTANGLE) на всех открытых графиках в терминале MetaTrader.

Для удобства работы рекомендуется установить индикатор на все графики.

Код индикатора написан просто и доступно.

VR Sync Chart Lite - это облегченная версия индикатора VR Sync Chart

Ссылки:

Blog Russian https://www.mql5.com/ru/blogs/post/726504
Blog English https://www.mql5.com/en/blogs/post/726505

    MACD tendency MACD tendency

    Торговая стратегия на основе индикатора iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

    Trend Line Three modes Trend Line Three modes

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    MACD bool MACD bool

    Модификация стандартного индикатора Moving Average Convergence/Divergence, MACD

    iTEMA iStdDev iTEMA iStdDev

    Торговая стратегия на индикаторе iTEMA (Triple Exponential Moving Average, TEMA) и iStdDev (Standard Deviation, StdDev). StdDev используется в качестве подтверждающего сигнала