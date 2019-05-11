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VR Sync Chart Lite MT5 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор VR Sync Chart Lite написан в демонстрационных целях и показывает как возможно синхронизировать объект прямоугольник (OBJ_RECTANGLE) на всех открытых графиках в терминале MetaTrader.
Для удобства работы рекомендуется установить индикатор на все графики.
Код индикатора написан просто и доступно.
VR Sync Chart Lite - это облегченная версия индикатора VR Sync Chart
Ссылки:
Blog Russian https://www.mql5.com/ru/blogs/post/726504
Blog English https://www.mql5.com/en/blogs/post/726505
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