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Советник МА и экстремумы 1го, 2го и 3го порядка - эксперт для MetaTrader 4
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HorizontalTrendLines
Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"Box-Master
Советник помогающий реализовать принцип коробки (стоп-реверс) в полуавтоматическом режиме
SL - TP Mouse
Скрипт ставит SL и TP разнонаправленных позиций в одну точку и показывает сумму прибыли в указанной точке.VR Sync Chart Lite
Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графиках