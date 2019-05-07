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Советники

Советник МА и экстремумы 1го, 2го и 3го порядка - эксперт для MetaTrader 4

Valeriy Yastremskiy
Valeriy Yastremskiy

Valeriy Yastremskiy

4 (1)
3 продукта 9 кодов 13 тем 5787 комментариев
Просмотров:
7845
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Работа советника

HorizontalTrendLines HorizontalTrendLines

Поддержка горизонтальности для графических объектов типа "Трендовая линия"

Box-Master Box-Master

Советник помогающий реализовать принцип коробки (стоп-реверс) в полуавтоматическом режиме

SL - TP Mouse SL - TP Mouse

Скрипт ставит SL и TP разнонаправленных позиций в одну точку и показывает сумму прибыли в указанной точке.

VR Sync Chart Lite VR Sync Chart Lite

Индикатор для синхронизации графических объектов на разных графиках