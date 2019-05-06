Стандартный графический объект "Трендовая линия" часто используется для проведения горизонтальных отрезков. Другой графический объект "Горизонтальная линия", который можно было бы использовать для подобных целей, не подходит, т. к. является прямой, а не отрезком.

С другой стороны у объекта "Трендовая линия" есть один существенный недостаток: очень трудно установить обе точки отрезка на одном уровне, чтобы обеспечить его абсолютную горизонтальность. Как ни старайся пользователь, реальные ценовые значения правой и левой точек отрезка будут отличаться друг от друга, что часто становится заметно даже визуально.

Устранить описанный выше недостаток можно запуском индикатора HorizontalTrendLines. Индикатор отслеживает момент перетаскивания левой и правой точек объектов "Трендовая линия" (т. е. для осуществления коррекции объект нужно переместить) и устанавливает правую точку на той же цене, на которой установлена левая точка объекта. В итоге достигается абсолютная горизонтальность линии.

Индикатор не затрагивает те трендовые линии, которые имеют статус "скрытый" (hidden). Поэтому графика сторонних программ, запущенных на этом же чарте не пострадает (при условии, что эти программы написаны корректно, не допуская изменение своих объектов пользователем). Также можно выбирать тип и цвет линий, подлежащих коррекции, если не планируется корректировать все трендовые линии подряд.





Параметры

Lines color for correction - цвет линий, которые необходимо отслеживать. Если отслеживать нужно линии любого цвета, то значение должно быть None.

- цвет линий, которые необходимо отслеживать. Если отслеживать нужно линии любого цвета, то значение должно быть None. Lines type for correction - тип линий, которые необходимо отслеживать. Можно выбрать только какой-то один тип.



