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Советники

iFractals iMA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2001
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). При этом для каждого индикатора можно задать различный таймфрейм - даже отличный от текущего. Торговые сигналы проверяются только в момент рождения нового бара.

Fractals задаёт направление тренда, а Moving Average служит подтверждением.

Направление тренда:

  • На баре #3 есть верхний фрактал - тренд вверх
  • На баре #3 есть нижний фрактал - тренд вниз
  • Если на баре #3 одновременно и верхний и нижний фрактал - такой сигнал игнорируется

Подтверждение тренда:

  • Moving Average на баре #1 преодолел снизу вверх верхний фрактал - подтверждение тренд вверх
  • Moving Average на баре #1 преодолел сверху вниз нижний фрактал - подтверждение тренд вниз

Почему именно бар #3, а не бар #2 объяснено в небольших пояснениях

Если имеем подтверждение тренд вверх - это сигнал к открытию позиции BUY, если же имеем подтверждение тренд вниз - это сигнал к открытию позиции SELL. EURUSD:

iFractals iMA


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Three fixed steps Three fixed steps

    Мартингейл из максимум трёх позиций.

    iMA calculated by iRVI iMA calculated by iRVI

    Торговая стратегия по индикатору iMA (Moving Average, MA) рассчитанному по другому индикатору (по iRVI - Relative Vigor Index, RVI)

    BetterVolume BetterVolume

    Аналог индикатора BetterVolume 1.4.

    iStochastic automated iStochastic automated

    Торговая стратегия по осциллятору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)