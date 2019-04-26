iFractals iMA

Принцип работы



Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). При этом для каждого индикатора можно задать различный таймфрейм - даже отличный от текущего. Торговые сигналы проверяются только в момент рождения нового бара.

Fractals задаёт направление тренда, а Moving Average служит подтверждением.

Направление тренда:

На баре #3 есть верхний фрактал - тренд вверх

- тренд вверх На баре #3 есть нижний фрактал - тренд вниз

- тренд вниз Если на баре #3 одновременно и верхний и нижний фрактал - такой сигнал игнорируется

Подтверждение тренда: Moving Average на баре #1 преодолел снизу вверх верхний фрактал - подтверждение тренд вверх

- подтверждение тренд вверх Moving Average на баре #1 преодолел сверху вниз нижний фрактал - подтверждение тренд вниз

Почему именно бар #3, а не бар #2 объяснено в небольших пояснениях

Если имеем подтверждение тренд вверх - это сигнал к открытию позиции BUY, если же имеем подтверждение тренд вниз - это сигнал к открытию позиции SELL. EURUSD:









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").