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iFractals iMA - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA) и iFractals (Fractals). При этом для каждого индикатора можно задать различный таймфрейм - даже отличный от текущего. Торговые сигналы проверяются только в момент рождения нового бара.
Fractals задаёт направление тренда, а Moving Average служит подтверждением.
Направление тренда:
- На баре #3 есть верхний фрактал - тренд вверх
- На баре #3 есть нижний фрактал - тренд вниз
- Если на баре #3 одновременно и верхний и нижний фрактал - такой сигнал игнорируется
Подтверждение тренда:
- Moving Average на баре #1 преодолел снизу вверх верхний фрактал - подтверждение тренд вверх
- Moving Average на баре #1 преодолел сверху вниз нижний фрактал - подтверждение тренд вниз
Почему именно бар #3, а не бар #2 объяснено в небольших пояснениях
- 2.3. iFractals (Fractals). Два важных фактора, которые нужно учитывать
Если имеем подтверждение тренд вверх - это сигнал к открытию позиции BUY, если же имеем подтверждение тренд вниз - это сигнал к открытию позиции SELL. EURUSD:
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Мартингейл из максимум трёх позиций.iMA calculated by iRVI
Торговая стратегия по индикатору iMA (Moving Average, MA) рассчитанному по другому индикатору (по iRVI - Relative Vigor Index, RVI)
Аналог индикатора BetterVolume 1.4.iStochastic automated
Торговая стратегия по осциллятору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)