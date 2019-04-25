iMA calculated by iRVI

Принцип работы

Советник использует индикатор iMA (Moving Average, MA) рассчитанный по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI).





Торговые сигналы

Здесь

rvi_main - значение главной линии индикатора RVI,

- значение главной линии индикатора RVI, rvi_signal - значение сигнальной линии индикатора RVI

- значение сигнальной линии индикатора RVI ma - значение индикатора MA

индекс в массиве означает номер бара ("0" - это самый правый бар на графике). Например запись rvi_main[0] означает значение главной линии индикатора RVI на баре #0.

if (rvi_main[ 0 ]< 0.0 && rvi_signal[ 0 ]< 0.0 && rvi_main[ 1 ]< 0.0 && rvi_signal[ 1 ]< 0.0 ) { if ((rvi_main[ 1 ]<ma[ 1 ] && rvi_main[ 0 ]>ma[ 0 ]) || (rvi_signal[ 1 ]<ma[ 1 ] && rvi_signal[ 0 ]>ma[ 0 ])) { *** BUY *** } } if (rvi_main[ 0 ]> 0.0 && rvi_signal[ 0 ]> 0.0 && rvi_main[ 1 ]> 0.0 && rvi_signal[ 1 ]> 0.0 ) { if ((rvi_main[ 1 ]>ma[ 1 ] && rvi_main[ 0 ]<ma[ 0 ]) || (rvi_signal[ 1 ]>ma[ 1 ] && rvi_signal[ 0 ]<ma[ 0 ])) { *** SELL *** } }

Кроме этого можно включать/выключать время начала торгов (включение/выключение задаётся параметром Use time). Само время начала торгов задаётся как Start of extremums search (hour)::Start of extremums search (minutes).





Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Поиск торговых сигналов производится только в момент рождения нового бара.

Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило задания интервала: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").