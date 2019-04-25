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iMA calculated by iRVI - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник использует индикатор iMA (Moving Average, MA) рассчитанный по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI).
Торговые сигналы
Здесь
- rvi_main - значение главной линии индикатора RVI,
- rvi_signal - значение сигнальной линии индикатора RVI
- ma - значение индикатора MA
индекс в массиве означает номер бара ("0" - это самый правый бар на графике). Например запись rvi_main[0] означает значение главной линии индикатора RVI на баре #0.
if(rvi_main[0]<0.0 && rvi_signal[0]<0.0 && rvi_main[1]<0.0 && rvi_signal[1]<0.0) { if((rvi_main[1]<ma[1] && rvi_main[0]>ma[0]) || (rvi_signal[1]<ma[1] && rvi_signal[0]>ma[0])) { *** BUY *** } } if(rvi_main[0]>0.0 && rvi_signal[0]>0.0 && rvi_main[1]>0.0 && rvi_signal[1]>0.0) { if((rvi_main[1]>ma[1] && rvi_main[0]<ma[0]) || (rvi_signal[1]>ma[1] && rvi_signal[0]<ma[0])) { *** SELL *** } }
Кроме этого можно включать/выключать время начала торгов (включение/выключение задаётся параметром Use time). Само время начала торгов задаётся как Start of extremums search (hour)::Start of extremums search (minutes).
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Поиск торговых сигналов производится только в момент рождения нового бара.
Трейлинг может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds. Правило задания интервала: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
При срабатывании Стоп лосс открываемся в противоположную сторонуMartin in two sides
Мартингейл. Открытие одновременно в обе стороны.
Мартингейл из максимум трёх позиций.iFractals iMA
Торговая стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и сигналах индикатора iFractals (Fractals). Для обоих индикаторов можно задавать разные таймфреймы