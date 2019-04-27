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BetterVolume - индикатор для MetaTrader 5
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Есть возможность выбрать по каким объёмам работать, тиковым или реальным если они на инструменте имеются.
iFractals iMA
Торговая стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и сигналах индикатора iFractals (Fractals). Для обоих индикаторов можно задавать разные таймфреймыThree fixed steps
Мартингейл из максимум трёх позиций.
iStochastic automated
Торговая стратегия по осциллятору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)iMA iMACD EA
Индикатор iMA (Moving Average, MA) в качестве фильтра тренда и индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в качестве подтверждающих сигналов