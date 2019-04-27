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Индикаторы

BetterVolume - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Viktorov
Alexey Viktorov

Alexey Viktorov

4.4 (44)
12 продуктов 31 код 49 тем 15160 комментариев
Просмотров:
5981
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Есть возможность выбрать по каким объёмам работать, тиковым или реальным если они на инструменте имеются.



iFractals iMA iFractals iMA

Торговая стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и сигналах индикатора iFractals (Fractals). Для обоих индикаторов можно задавать разные таймфреймы

Three fixed steps Three fixed steps

Мартингейл из максимум трёх позиций.

iStochastic automated iStochastic automated

Торговая стратегия по осциллятору iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)

iMA iMACD EA iMA iMACD EA

Индикатор iMA (Moving Average, MA) в качестве фильтра тренда и индикатор iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) в качестве подтверждающих сигналов