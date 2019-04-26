Three fixed steps

Принцип работы

Максимум три позиции. Управление объёмом каждой позиции. Стоп лосс и Тейк профит не применяются. Закрытие если все три позиции убыточны или если набрана минимальная прибыль Minimum profit (в деньгах).

Советник имеет параметры для трёх входов: на нулевом цикле (когда нет позиций открытых данным советником на текущем символе) в зависимости от параметра Start position открывается позиция BUY или SELL. Объём позиции задаётся параметром Lot start position. Start position является первой из трёх позиций.

Если первая позиция будет убыточна как минимум на Loss start position (измеряется в pips: 1.00045-1.00055=1 pips) будет открыта вторая позиция: тип второй позиции совпадает в типом первой позиции; объём соответственно задаётся параметром Lot second position.

Когда вторая позиция будет убыточна как минимум на Loss second position (измеряется в pips: 1.00045-1.00055=1 pips) будет открыта третья позиция: тип третей позиции совпадает в типом первой позиции; объём соответственно задаётся параметром Lot third position.

При негативном развитии событий, когда и третья позиция станет убыточна как минимум на Loss third position (измеряется в pips: 1.00045-1.00055=1 pips) все позиции будут закрыты.

На любом этапе, если позиция прибыльная, будет применяться Трейлинг.







