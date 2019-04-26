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Three fixed steps - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2123
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Принцип работы

Максимум три позиции. Управление объёмом каждой позиции. Стоп лосс и Тейк профит не применяются. Закрытие если все три позиции убыточны или если набрана минимальная прибыль Minimum profit (в деньгах).

Советник имеет параметры для трёх входов: на нулевом цикле (когда нет позиций открытых данным советником на текущем символе) в зависимости от параметра Start position открывается позиция BUY или SELL. Объём позиции задаётся параметром Lot start positionStart position является первой из трёх позиций.

Если первая позиция будет убыточна как минимум на Loss start position (измеряется в pips: 1.00045-1.00055=1 pips) будет открыта вторая позиция: тип второй позиции совпадает в типом первой позиции; объём соответственно задаётся параметром Lot second position.

Когда вторая позиция будет убыточна как минимум на Loss second position (измеряется в pips: 1.00045-1.00055=1 pips) будет открыта третья позиция: тип третей позиции совпадает в типом первой позиции; объём соответственно задаётся параметром Lot third position.

При негативном развитии событий, когда и третья позиция станет убыточна как минимум на Loss third position (измеряется в pips: 1.00045-1.00055=1 pips) все позиции будут закрыты.

На любом этапе, если позиция прибыльная, будет применяться Трейлинг.

Three fixed steps


iMA calculated by iRVI iMA calculated by iRVI

Торговая стратегия по индикатору iMA (Moving Average, MA) рассчитанному по другому индикатору (по iRVI - Relative Vigor Index, RVI)

Loza Loza

При срабатывании Стоп лосс открываемся в противоположную сторону

iFractals iMA iFractals iMA

Торговая стратегия на индикаторе iMA (Moving Average, MA) и сигналах индикатора iFractals (Fractals). Для обоих индикаторов можно задавать разные таймфреймы

BetterVolume BetterVolume

Аналог индикатора BetterVolume 1.4.