MQL5: Примеры. - страница 4
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Советник торгующий по индикатору RSI, как правило, имеет два параметра - два уровня значений: "Level UP" и "Level DOWN":
Шаг первый:
заносим во входные параметры эксперта, параметры индикатора. А также объявляем переменную, в которой будет храниться хендл индикатора:
Шаг второй:
добавляем два параметра ('Level UP" и "Level DOWN") - значение уровней индикатора RSI для принятия решения о торговле
Шаг третий:
создаём хендл индикатора в OnInit()
Шаг четвёртый:
Добавляем функцию, в которой получаем значение индикатора iRSI на нужном баре
Шаг пятый:
анализируем значение индикатора и открываем позиции. Для отсылки торговых приказов подключаем торговый класс CTade и объявляем объект m_trade. Работает советник только в момент рождения нового бара. В OnTick() получаем значение индикатора RSI на баре номер 1 и сравниваем его с уровнями "Level UP" и "Level DOWN". При получении сигнала открываем позицию. В данном советнике не реализованы Take Profit, Stop Loss, Trailing и закрытие позиций при противоположном сигнале.
Чтобы ответить точно, сначала следует сказать какие фракталы можно использовать в советнике:
Способ #1 сравнения показаний индикаторов
В одном советнике контролировать наличие фракталов в обоих индикаторах (проводить постоянный поиск последнего фрактала). Также можно
Способ #2 сравнения показаний индикаторов
На чистый график (на котором нет ни графических объектов, ни индикаторов, ни советников) добавить два индикатора: один через меню "Вставка" - "Индикаторы" - Билла Вильямса" - "Fractalc":
а второй индикатор сначала нужно чуточку изменить:
в индикатор \MQL5\Indicators\Examples\Fractals.mq5 внести небольшую правку - изменить сдвижку по вертикале:
было "-10", а мы поставим "-20":
Конечно после этого нужно скомпилировать индикатор.
Теперь через окно "Навигатор" - правый клик на индикаторе и "Присоединить к графику":
Одному из индикаторов нужно будет сменить цвет - чтобы видеть различия. В итоге на графике будут находится два индикатора фракталы и эти фракталы различаются по цвету:
- теперь этот график нужно сохранить как шаблон для тестера стратегий: правый клик на графике и "Шаблоны" - "Сохранить шаблоны ..." и указать имя шаблона "tester.tpl".
Остаётся запустить визуальное тестирование ЛЮБОГО ДРУГОГО индикатора и в тестере можно наблюдать совпадения (или расхождения) от двух индикаторов фракталы. Я специально подыскал такое место, где видно, что стандартный индикатор Fractals (у которого код закрыт) перерисовывается: символ GBPUSD,H1, начало тестирования 2018.04.13. Видео снято начиная с 2018.04.13 11:58:
...
Индикаторы могут быть размещены не только в главном окне, но в подокне. Причём подокон может быть несколько:
Для обхода всех индикаторов нужно организовать два цикла:
Итоговый скрипт:
Для рисунка выше скрипт даёт такую информацию:
Иногда полезно знать какое значение имеют элементы внутри перечисления. Пример распечатывающий значения элементов перечисления ENUM_ORDER_TYPE. Для небольшой автоматизации применяется параметрическая форма #define
Результат работы скрипта:
...
Пример распечатывающий значения элементов перечисления ENUM_POSITION_TYPE. Для небольшой автоматизации применяется параметрическая форма #define
Элементы перечисления ENUM_POSITION_TYPE имеют такие значения:
Реальная тема для создания примера - работа во 'Фрилансе':
I am trying to create my own trading robot through the wizard in MT5. However l want my trading robot to only open trades in one direction i.e. either BUY or SELL and not both.
Please advise.
Остаётся запустить визуальное тестирование ЛЮБОГО ДРУГОГО индикатора и в тестере можно наблюдать совпадения (или расхождения) от двух индикаторов фракталы. Я специально подыскал такое место, где видно, что стандартный индикатор Fractals (у которого код закрыт) перерисовывается: символ GBPUSD,H1, начало тестирования 2018.04.13. Видео снято начиная с 2018.04.13 11:58:
Даже и не знал, что у этих индикаторов разный алгоритм! А остальные проверяли, которые с открытым кодом и встроенные в язык?
Даже и не знал, что у этих индикаторов разный алгоритм! А остальные проверяли, которые с открытым кодом и встроенные в язык?
Нет, не проверял. А Fractals попал под подозрение из-за того, что было по нему много вопросов.