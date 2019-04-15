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Индикаторы

Size of a candle histogram v2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3138
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор отображает размер свечи (Close-Open) и направление в виде гистограммы. При этом свечи меньше определённого размера не показываются. Минимальный размер задаётся параметром Candle size minimum в points (1.00045-1.00055=10 points)

Size of a candle histogram v2

OBJ_EDIT_Example OBJ_EDIT_Example

Пример работы с графическим объектом OBJ_EDIT

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iK_candle iK_candle

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