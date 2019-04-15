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Size of a candle histogram v2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает размер свечи (Close-Open) и направление в виде гистограммы. При этом свечи меньше определённого размера не показываются. Минимальный размер задаётся параметром Candle size minimum в points (1.00045-1.00055=10 points)
OBJ_EDIT_Example
Пример работы с графическим объектом OBJ_EDITStochastic Cartridge
Торговая система на осцилляторе iStochastic (Stochastic Oscillator,STO)