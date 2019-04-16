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Советники

iK_candle - эксперт для MetaTrader 5

ikatsko
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2026
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Автор идеи - Ivan Katsko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник производит поиск торговых сигналов только в момент рождения нового бара. Идея советника: поймать разворот тренда. Чтобы определить тренд и для сигналов BUY и для  сигналов SELL задаётся общий параметр "Bars in a trend" - количество баров формирующих тренд перед разворотом. Тренд определятся от бара #2 (включительно) и левее по графику на количество баров "Bars in a trend".

Пример тренда вверх и вниз:

iK_candle


После нахождения тренда ищется разворот: бар #1 должен быть противоположен тренду, а также бар #1 должен поглотить бар #2:

iK_candle


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing, in seconds должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing, in seconds должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Size of a candle histogram v2 Size of a candle histogram v2

    Индикатор отображает размер свечи (Close-Open) и направление в виде гистограммы. При этом свечи меньше определённого размера не показываются.

    OBJ_EDIT_Example OBJ_EDIT_Example

    Пример работы с графическим объектом OBJ_EDIT

    Detective Detective

    Торговая стратегия на осцилляторе iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и трендовом индикаторе iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA)

    Frames Frames

    Чтение фреймов из mqd-файлов результатов Оптимизации.