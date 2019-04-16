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Detective - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник использует два индикатора: осциллятор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и трендовый индикатор iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA). Настройки для EURUSD, M30:
Для поиска торговых сигналов применяется система условий:
(Close ("<" OR ">") VIDyA) AND (STO > 80 OR STO < 20)
(Close (< OR >) VIDyA) - сравнивается цена Close со значением индикатора VIDyA. В этой части условия оптимизируемый параметр - какой именно знак применять ("<" или ">").
(STO > 80 OR STO < 20) - определяется где находится осциллятор: выше значения "80" или ниже значения "20". Здесь оптимизируемый параметр - какое именно условие применять (выше "80" или ниже "20").
В итоге торговый сигнал формируется из двух условий.
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия на анализе размера нескольких свечейSize of a candle histogram v2
Индикатор отображает размер свечи (Close-Open) и направление в виде гистограммы. При этом свечи меньше определённого размера не показываются.
Чтение фреймов из mqd-файлов результатов Оптимизации.Breakeven manual positions
Помощник в ручной торговле: вычисление цены безубытка и закрытие в прибыль