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Советники

Detective - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2203
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник использует два индикатора: осциллятор iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) и трендовый индикатор iVIDyA (Variable Index Dynamic Average, VIDYA). Настройки для EURUSD, M30:

Detective

Для поиска торговых сигналов применяется система условий:

(Close ("<" OR ">") VIDyA) AND (STO > 80 OR STO < 20)

(Close (< OR >) VIDyA) - сравнивается цена Close со значением индикатора VIDyA. В этой части условия оптимизируемый параметр - какой именно знак применять ("<" или ">").

(STO > 80 OR STO < 20) - определяется где находится осциллятор: выше значения "80" или ниже значения "20". Здесь оптимизируемый параметр - какое именно условие применять (выше "80" или ниже "20").

В итоге торговый сигнал формируется из двух условий.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    iK_candle iK_candle

    Торговая стратегия на анализе размера нескольких свечей

    Size of a candle histogram v2 Size of a candle histogram v2

    Индикатор отображает размер свечи (Close-Open) и направление в виде гистограммы. При этом свечи меньше определённого размера не показываются.

    Frames Frames

    Чтение фреймов из mqd-файлов результатов Оптимизации.

    Breakeven manual positions Breakeven manual positions

    Помощник в ручной торговле: вычисление цены безубытка и закрытие в прибыль