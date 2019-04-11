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Performance Two iMA Expert - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - LeonLexx
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Базовый принцип данного советника - торговля на основе пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) на баре #0. Если MA Fast выше MA Slow - это сигнал на открытие BUY позиции, если же MA Fast ниже MA Slow - это сигнал на открытие SELL позиции.
Сразу определимся с некоторыми терминами:
- "Нулевой цикл" - в рынке нет позиций открытых данным советником и в рынке нет отложенных ордеров выставленных данным советников
- "Основная позиция" - первая позиция открытая после нулевого цикла
А теперь о настройках торговли подробнее и обратите внимание, что практически все дополнительные параметры можно включать или отключать!
- Search signals, in seconds - интервал поиска торговых сигналов, в секундах. Минимальный интервал 10 секунд. Если поставить значение меньше "10" это означает поиск торговых сигналов только в момент рождения нового бара
- Use MA's Distance — Использовать минимальное расстояние между MA Fast и MA Slow для сигнала на открытие позиции. Принимает значение "true" или "false"
- MA's Distance — Минимальное расстояние между MA Fast и MA Slow для сигнала на открытие позиции. Задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips)
- Close opposite - Закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала. При значении "true" закрывает позиции противоположные торгового сигналу, при значении "false" позиции противоположные торговому сигналу остаются
- Постоянный лот (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management")
- Динамический лот - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management")
- Stop Loss - Стоп лосс, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0"
- Take Profit - Классический постоянный Тейк профит, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0"
- Use NetPrice Take Profit - Рассчитывается уровень безубытка для всех позиций + Take Profit. Работает при задании значения "true" - в таком случае при открытии позиции Тейк профит не выставляется, а для всех позиций ведётся виртуальный Тейк профит. При срабатывании виртуального уровня ВСЕ позиции закрываются. Если параметр выставлен в "true", то тогда будут рисоваться три линии с именами:
- Hline Name Buy - линия безубытка для позиций BUY
- Hline Name Sell - линия безубытка для позиций SELL
- Hline Name Breakeven - линия общего безубытка
- Trailing, in seconds - интервал между трейлингом, в секундах. Минимальный интервал 10 секунд. Если поставить значение меньше "10" это означает трейлинг только в момент рождения нового бара.
- Trailing Stop - Трейлинг, минимальная дистанция от цены до уровня Стоп лосс, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0"
- Trailing Step - Шаг трейлинга, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips)
- Step between positions - Шаг между последующими позициями, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0". Как работает этот параметр: если он включён, то последующие позиции BUY открываются всё выше и выше относительно самой высокой позиции BUY, а последующие позиции SELL открываются всё ниже и ниже относительно самой низкой позиции SELL.
Отслеживание прибыли и убытка (в деньгах) для каждой позицииHammer_v1
Торговая стратегия на отскок от уровня (уровень задаётся вручную через объект OBJ_HLINE - Горизонтальная линия)
Гистограмма отношение нижней тени к телу свечиFibo intraday
Внутридневная торговая стратегия на основе объекта Линии Фибоначчи