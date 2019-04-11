Performance Two iMA Expert

Автор идеи - LeonLexx

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Базовый принцип данного советника - торговля на основе пересечения двух индикаторов iMA (Moving Average, MA) на баре #0. Если MA Fast выше MA Slow - это сигнал на открытие BUY позиции, если же MA Fast ниже MA Slow - это сигнал на открытие SELL позиции.





Сразу определимся с некоторыми терминами:

" Нулевой цикл " - в рынке нет позиций открытых данным советником и в рынке нет отложенных ордеров выставленных данным советников

" - в рынке нет позиций открытых данным советником и в рынке нет отложенных ордеров выставленных данным советников "Основная позиция" - первая позиция открытая после нулевого цикла

А теперь о настройках торговли подробнее и обратите внимание, что практически все дополнительные параметры можно включать или отключать!

Search signals, in seconds - интервал поиска торговых сигналов, в секундах. Минимальный интервал 10 секунд. Если поставить значение меньше "10" это означает поиск торговых сигналов только в момент рождения нового бара

Use MA's Distance — Использовать минимальное расстояние между MA Fast и MA Slow для сигнала на открытие позиции. Принимает значение " true " или " false "

— Использовать минимальное расстояние между и для сигнала на открытие позиции. Принимает значение " " или " " MA's Distance — Минимальное расстояние между MA Fast и MA Slow для сигнала на открытие позиции. Задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Close opposite - Закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала. При значении "true" закрывает позиции противоположные торгового сигналу, при значении "false" позиции противоположные торговому сигналу остаются

Постоянный лот ( Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management" )

Динамический лот - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management") Stop Loss - Стоп лосс, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0"

pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0" Take Profit - Классический постоянный Тейк профит, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0"

- Классический постоянный Тейк профит, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0" Use NetPrice Take Profit - Рассчитывается уровень безубытка для всех позиций + Take Profit . Работает при задании значения " true " - в таком случае при открытии позиции Тейк профит не выставляется, а для всех позиций ведётся виртуальный Тейк профит. При срабатывании виртуального уровня ВСЕ позиции закрываются. Если параметр выставлен в " true ", то тогда будут рисоваться три линии с именами:

- Рассчитывается уровень безубытка для всех позиций + . Работает при задании значения " " - в таком случае при открытии позиции Тейк профит не выставляется, а для всех позиций ведётся виртуальный Тейк профит. При срабатывании виртуального уровня ВСЕ позиции закрываются. Если параметр выставлен в " ", то тогда будут рисоваться три линии с именами:

Hline Name Buy - линия безубытка для позиций BUY

- линия безубытка для позиций BUY

Hline Name Sell - линия безубытка для позиций SELL

- линия безубытка для позиций SELL

Hline Name Breakeven - линия общего безубытка

- линия общего безубытка Trailing, in seconds - интервал между трейлингом, в секундах. Минимальный интервал 10 секунд. Если поставить значение меньше "10" это означает трейлинг только в момент рождения нового бара.

- интервал между трейлингом, в секундах. Минимальный интервал 10 секунд. Если поставить значение меньше "10" это означает трейлинг только в момент рождения нового бара. Trailing Stop - Трейлинг, минимальная дистанция от цены до уровня Стоп лосс, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0"

- Трейлинг, минимальная дистанция от цены до уровня Стоп лосс, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0" Trailing Step - Шаг трейлинга, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips)

Step between positions - Шаг между последующими позициями, задаётся в pips (1.00045-1.00055=1 pips). Для отключения параметр установить в "0.0". Как работает этот параметр: если он включён, то последующие позиции BUY открываются всё выше и выше относительно самой высокой позиции BUY, а последующие позиции SELL открываются всё ниже и ниже относительно самой низкой позиции SELL.



