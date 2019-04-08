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MA Trend Fractal In - эксперт для MetaTrader 5

dmmikl86
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2516
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Автор идеи - Aleh Sasonka 

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) и сигналах индикатора iFractals (Fractals). Торговый сигнал генерируется только в момент рождения нового бара.

Пересечение двух iMA задаёт направление тренда:

  • "MA Fast" пересекает снизу вверх "MA Slow" - тренд вверх
  •  "MA Fast" пересекает сверху вниз "MA Slow" - тренд вниз

если упростить торговый сигнал, тогда получится:

  • "MA Fast" выше "MA Slow" - тренд вверх
  • "MA Fast" ниже "MA Slow" - тренд вниз

Дальше просматривается значение индикатора iFractals на баре #3. Почему именно бар #3, а не бар #2 объяснено в небольших пояснениях

Итак, если по индикаторам iMA имеем тренд вверх и на баре #3 обнаружен НИЖНИЙ фрактал - это сигнал к открытию позиции BUY. Если по индикаторам iMA имеем тренд вниз и на баре #3 обнаружен ВЕРХНИЙ фрактал - это сигнал к открытию позиции SELL. 

MA Trend Fractal In

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    ATR EA ATR EA

    Торговая стратегия на основе индикатора ATR

    Two Bars Two Bars

    Торговая стратегия по OHCL баров #2 и #1

    MACD Two TimeFrame MACD Two TimeFrame

    Торговая стратегия по двум iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с двух разных таймфреймов

    Hammer_v1 Hammer_v1

    Торговая стратегия на отскок от уровня (уровень задаётся вручную через объект OBJ_HLINE - Горизонтальная линия)