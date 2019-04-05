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Советники

Two Bars - эксперт для MetaTrader 5

sova75
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2002
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Aleh Sasonka 

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник ищет сигнал только в момент рождения нового бара. Анализирует значения OHKC баров #2 и #1.

Сигнал BUY:

разница между ценами Low бара #2 и Low бара #1 меньше заданного Overcoming

текущая цена Ask выше Low бара #1 на расстояние Rebound

Сигнал SELL:

разница между ценами High бара #2 и High бара #1 меньше заданного Overcoming

текущая цена Ask ниже High бара #1 на расстояние Rebound

Two Bars

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    ZigZag step market ZigZag step market

    Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора ZigZag Color.

    Chaikin Oscillator OHLC Chaikin Oscillator OHLC

    Торговая стратегия на основе осциллятора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO)

    ATR EA ATR EA

    Торговая стратегия на основе индикатора ATR

    MA Trend Fractal In MA Trend Fractal In

    Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) и сигналах индикатора iFractals (Fractals)