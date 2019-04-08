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Советники

MACD Two TimeFrame - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1940
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник использует осциллятор MACD с текущего таймфрейма и с таймрфейма MACD Another: timeframe. Когда с обоих индикаторов поступают одинаковые сигналы - тогда формируется торговый сигнал.

Пример теста на EURUSD, H1:

MACD Two TimeFrame

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    MA Trend Fractal In MA Trend Fractal In

    Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) и сигналах индикатора iFractals (Fractals)

    ATR EA ATR EA

    Торговая стратегия на основе индикатора ATR

    Hammer_v1 Hammer_v1

    Торговая стратегия на отскок от уровня (уровень задаётся вручную через объект OBJ_HLINE - Горизонтальная линия)

    Hidden TP and SL Hidden TP and SL

    Отслеживание прибыли и убытка (в деньгах) для каждой позиции