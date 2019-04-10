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Hammer_v1 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - eugene-last
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Этот советник - советник помощник в ручной торговле. Работает на отскок от уровней. Уровни здесь - это объекты Горизонтальная линия, которые пользователь наносит вручную на график. Допускается использовать один объект для открытия позиций BUY и один для открытия позиций SELL. Главное, чтобы имена объектов Горизонтальная линии соответствовали заданным параметрам HLine Buy Level name и HLine Sell Level name.
Когда текущая цена оказывается выше объекта HLine Sell Level name - это сигнал к открытию позиции SELL. Одновременно передвигаем объект HLine Sell Level name ВЫШЕ на HLine's Step pips. Аналогично поступаем, когда текущая цена оказывается ниже объекта HLine Buy Level name - это сигнал к открытию позиции BUY. Одновременно передвигаем объект HLine Buy Level name НИЖЕ на HLine's Step pips.
Выставлять объекты лучше на таймфрейме H1 или H4 - чтобы сориентироваться на текущих уровнях поддержи и сопротивления:
Время для торговли следует выбирать максимально волатильное - например американская сессия.
Вот как это примерно выглядит - после того, как на выставили горизонтальную линию вручную на большом таймфрейме (на H4), Мы переключаемся на малый таймфрейм (на H1). На анимации ниже видно, что в период большой волатильности цена толкает линию вниз и затем цена всё-таки разворачивается:
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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