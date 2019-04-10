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Hammer_v1 - эксперт для MetaTrader 5

eugene-last
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2606
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - eugene-last

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Этот советник - советник помощник в ручной торговле. Работает на отскок от уровней. Уровни здесь - это объекты Горизонтальная линия, которые пользователь наносит вручную на график. Допускается использовать один объект для открытия позиций BUY и один для открытия позиций SELL. Главное, чтобы имена объектов Горизонтальная линии соответствовали заданным параметрам HLine Buy Level name и HLine Sell Level name.

Когда текущая цена оказывается выше объекта HLine Sell Level name - это сигнал к открытию позиции SELL. Одновременно передвигаем объект HLine Sell Level name ВЫШЕ на HLine's Step pips. Аналогично поступаем, когда текущая цена оказывается ниже объекта HLine Buy Level name - это сигнал к открытию позиции BUY. Одновременно передвигаем объект HLine Buy Level name НИЖЕ на HLine's Step pips. 

Выставлять объекты лучше на таймфрейме H1 или H4 - чтобы сориентироваться на текущих уровнях поддержи и сопротивления:

Hammer_v1

Время для торговли следует выбирать максимально волатильное - например американская сессия.

Вот как это примерно выглядит - после того, как на выставили горизонтальную линию вручную на большом таймфрейме (на H4), Мы переключаемся на малый таймфрейм (на H1). На анимации ниже видно, что в период большой волатильности цена толкает линию вниз и затем цена всё-таки разворачивается:

Hammer_v1

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    MACD Two TimeFrame MACD Two TimeFrame

    Торговая стратегия по двум iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с двух разных таймфреймов

    MA Trend Fractal In MA Trend Fractal In

    Торговая стратегия на пересечении двух iMA (Moving Average, MA) и сигналах индикатора iFractals (Fractals)

    Hidden TP and SL Hidden TP and SL

    Отслеживание прибыли и убытка (в деньгах) для каждой позиции

    Performance Two iMA Expert Performance Two iMA Expert

    Торговая стратегия на основе двух iMA (Moving Average, MA)