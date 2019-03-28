Two MA one StdDev EA

Принцип работы



В момент пересечения двух iMA (Moving Average) производится поиск экстремального значение iStdDev (Standard Deviation, StdDev), этот экстремум должен находится недалеко - в пределах Extreme Value Bars. Если эти два условия выполнены, то будут выставлены отложенные Limit ордера ...





... в количестве Number Pending Orders. Расстояние между текущей ценой и первым отложенным ордером, а также между соседними отложенными ордерами задаётся в Indent. При выставлении отложенных ордеров учитывается спред - он не должен быть больше заданного Allowable spread. Также совместно с отложенными ордерами выдаётся торговый приказ на открытие позиции (на случай если отложенные ордера не сработают, Мы всё рано будем в рынке).

Подробнее о настройках советника:

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").