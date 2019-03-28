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Two MA one StdDev EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1931
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Принцип работы

В момент пересечения двух iMA (Moving Average) производится поиск экстремального значение iStdDev (Standard Deviation, StdDev), этот экстремум должен находится недалеко - в пределах Extreme Value Bars. Если эти два условия выполнены, то будут выставлены отложенные Limit ордера ...

Two MA one StdDev EA

... в количестве Number Pending Orders. Расстояние между текущей ценой и первым отложенным ордером, а также между соседними отложенными ордерами задаётся в Indent. При выставлении отложенных ордеров учитывается спред - он не должен быть больше заданного Allowable spread. Также совместно с отложенными ордерами выдаётся торговый приказ на открытие позиции (на случай если отложенные ордера не сработают, Мы всё рано будем в рынке).

Подробнее о настройках советника:

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Proportional Trailing Proportional Trailing

    Пропорциональный трейлинг

    iMA Grid iMA Grid

    Сетка на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)

    RSI Opening and Closing RSI Opening and Closing

    Торговая стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Для закрытия применяются особые условия

    MaFromMa MaFromMa

    Обычный MA от другого MA любое количество раз, используя цикл вычисления индикатора из самого себя.