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RSI Opening and Closing - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Mohammad Soubra
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Данный советник отличается тем, что закрытие позиций происходит не по противоположному сигналу, а по срабатыванию особого условия - как правило при пересечении индикатором RSI уровня 50.0.
Торговые сигналы
Сигнал на открытие BUY, если RSI на баре #0 меньше Level Open BUY (значение по-умолчанию равно 25)
Сигнал на закрытие BUY, если RSI на баре #0 больше Level Close BUY (значение по-умолчанию равно 50)
Сигнал на открытие SELL, если RSI на баре #0 больше Level Open SELL (значение по-умолчанию равно 75)
Сигнал на закрытие SELL, если RSI на баре #0 меньше Level Close SELL (значение по-умолчанию равно 50)
Пример запуска на EURUSD, H1:
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average), одном iStdDev (Standard Deviation, StdDev) и отложенных Limit ордерахProportional Trailing
Пропорциональный трейлинг
Обычный MA от другого MA любое количество раз, используя цикл вычисления индикатора из самого себя.SAR and Pending order
Торговая стратегия по индикатору iSAR (Parabolic SAR, SAR) и отложенным Limit ордерам