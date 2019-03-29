RSI Opening and Closing

Автор идеи - Mohammad Soubra

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Данный советник отличается тем, что закрытие позиций происходит не по противоположному сигналу, а по срабатыванию особого условия - как правило при пересечении индикатором RSI уровня 50.0.

Торговые сигналы

Сигнал на открытие BUY, если RSI на баре #0 меньше Level Open BUY (значение по-умолчанию равно 25)

Сигнал на закрытие BUY, если RSI на баре #0 больше Level Close BUY (значение по-умолчанию равно 50)

Сигнал на открытие SELL, если RSI на баре #0 больше Level Open SELL (значение по-умолчанию равно 75)

Сигнал на закрытие SELL , если RSI на баре #0 меньше Level Close SELL (значение по-умолчанию равно 50)

Пример запуска на EURUSD, H1:









Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").