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Proportional Trailing - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Денис Орлов
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Трейлинг работает двумя методами. Сначала (один раз) срабатывает стандартный Трейлинг, затем в работу вступает пропорциональный Трейлинг.
Первая модификация Стоп лосс производится, когда позиция стала прибыльной на Trailing Stop + Trailing Step pips (1.00045-1.00055=1 pips). В таком случае Стоп лосс переносится от цены открытия на Trailing Step. Это стандартный Трейлинг и в нём параметр Trailing Step является фиксированным.
Дальше в работу вступает пропорциональный Трейлинг - отличие в том, что нём параметр Trailing Step уже динамический и он рассчитывается по формуле. Пример формулы для позиции BUY:
Trailing Step = (Price Current - Price Open) * Coefficient
здесь Coefficient задаётся в виде double числа 0.35, 0.35 соответствует значению 35%. Таким образом пропорциональный Трейлинг будет всегда соответствовать 35%, но в pips это значение будет всё время увеличиваться - это делается для того, чтобы при наборе достаточной прибыли при случайном откате не сработал Стоп лосс.
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