Proportional Trailing

Автор идеи - Денис Орлов

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Трейлинг работает двумя методами. Сначала (один раз) срабатывает стандартный Трейлинг, затем в работу вступает пропорциональный Трейлинг.

Первая модификация Стоп лосс производится, когда позиция стала прибыльной на Trailing Stop + Trailing Step pips (1.00045-1.00055=1 pips). В таком случае Стоп лосс переносится от цены открытия на Trailing Step. Это стандартный Трейлинг и в нём параметр Trailing Step является фиксированным.

Дальше в работу вступает пропорциональный Трейлинг - отличие в том, что нём параметр Trailing Step уже динамический и он рассчитывается по формуле. Пример формулы для позиции BUY:

Trailing Step = (Price Current - Price Open) * Coefficient

здесь Coefficient задаётся в виде double числа 0.35, 0.35 соответствует значению 35%. Таким образом пропорциональный Трейлинг будет всегда соответствовать 35%, но в pips это значение будет всё время увеличиваться - это делается для того, чтобы при наборе достаточной прибыли при случайном откате не сработал Стоп лосс.



