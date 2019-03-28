CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Proportional Trailing - эксперт для MetaTrader 5

denis_orlov
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2733
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Денис Орлов

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Трейлинг работает двумя методами. Сначала (один раз) срабатывает стандартный Трейлинг, затем в работу вступает пропорциональный Трейлинг. 

Первая модификация Стоп лосс производится, когда позиция стала прибыльной на Trailing StopTrailing Step pips (1.00045-1.00055=1 pips). В таком случае Стоп лосс переносится от цены открытия на Trailing Step. Это стандартный Трейлинг и в нём параметр Trailing Step является фиксированным.

Дальше в работу вступает пропорциональный Трейлинг - отличие в том, что нём параметр Trailing Step уже динамический и он рассчитывается по формуле.  Пример формулы для позиции BUY:

Trailing Step = (Price Current - Price Open) * Coefficient

здесь Coefficient задаётся в виде double числа 0.35, 0.35 соответствует значению 35%. Таким образом пропорциональный Трейлинг будет всегда соответствовать 35%, но в pips это значение будет всё время увеличиваться - это делается для того, чтобы при наборе достаточной прибыли при случайном откате не сработал Стоп лосс.

Proportional Trailing

iMA Grid iMA Grid

Сетка на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)

MA based RSI MA based RSI

Стратегия на основе индикатора iMA (Moving Average), который рассчитывается по значениям индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Two MA one StdDev EA Two MA one StdDev EA

Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average), одном iStdDev (Standard Deviation, StdDev) и отложенных Limit ордерах

RSI Opening and Closing RSI Opening and Closing

Торговая стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Для закрытия применяются особые условия