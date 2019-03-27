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iMA Grid - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Владимир
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Пока Moving Average подымается - открываем всё новые и новые позиции BUY, главное условие: последующее открытие не может быть ближе Step grid. Аналогично поступаем если Moving Average опускается: открываем всё новые и новые позиции SELl, главное чтобы последующее открытие не было ближе Step grid.
Таким образом надеемся захватить весь тренд.
Защита прибыли
Вот типичная ситуация - был тренд вверх, открывались позиции BUY (ни Стоп лосс ни Тейк профит не применяются) и потом резкий спад вниз. В результате имеем большой убыток:
Чтобы ограничить такие убытки отслеживаем когда цена откатится вниз на два Step grid - в таком случае закроем сетку BUY:
ВНИМАНИЕ! Как показали тесты, данная стратегий является убыточной!
Подробнее о настройках советника:
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Стратегия на основе индикатора iMA (Moving Average), который рассчитывается по значениям индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)iMA Trend Line
Торговая система на базе iMA (Moving Average) с обязательным отрицательным смещением по горизонтале
Пропорциональный трейлингTwo MA one StdDev EA
Торговая стратегия на двух iMA (Moving Average), одном iStdDev (Standard Deviation, StdDev) и отложенных Limit ордерах