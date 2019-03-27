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Советники

MA based RSI - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2385
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник использует индикатор iMA (Moving Average) рассчитанный на основе индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI).

MA based RSI

Торговые сигналы

Если RSI пересёк снизу вверх Moving Average - сигнал на открытие BUY позиции.

Если RSI пересёк сверху внизMoving Average - сигнал на открытие SELL позиции.


Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    iMA Trend Line iMA Trend Line

    Торговая система на базе iMA (Moving Average) с обязательным отрицательным смещением по горизонтале

    Stochastic and Pending order Stochastic and Pending order

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору Stochastic Custom и отложенным Limit ордерам

    iMA Grid iMA Grid

    Сетка на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)

    Proportional Trailing Proportional Trailing

    Пропорциональный трейлинг