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Советники

iMA Trend Line - эксперт для MetaTrader 5

Evgen57
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1644
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Автор идеи - Evgeniy Inkov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Советник использует индикатор iMA (Moving Average) у которого  отрицательное смещение по горизонтале. В результате отрицательного смещения несколько баров с правой стороны оказываются без индикатора. Чтобы продолжить предполагаемое направление индикатора по последним известным барам строится трендовая линия. На рисунке ниже стрелками указано положение первой точки привязки для большей наглядности:

iMA Trend Line


На самом деле смещение для трендовой линии равно всегда "1":

iMA Trend Line

Подробнее о настройках советника:

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Stochastic and Pending order Stochastic and Pending order

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору Stochastic Custom и отложенным Limit ордерам

    Heiken Ashi EA Heiken Ashi EA

    Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Heiken-Ashi

    MA based RSI MA based RSI

    Стратегия на основе индикатора iMA (Moving Average), который рассчитывается по значениям индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI)

    iMA Grid iMA Grid

    Сетка на основе индикатора iMA (Moving Average, MA)