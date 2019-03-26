Stochastic and Pending order

Принцип работы



Советник работает по сигналам пользовательского индикатора Stochastic Custom. Торговые сигналы получает ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, хотя трейлинг может осуществляется не чаще раз в 10 секунд. Одновременно в открытием позиции выставляется отложенный Limit ордер - таким образом (при срабатывании отложенного ордера) будет усреднение позиции. Стоп лосс и Тейк профит по-умолчанию равны нулю, а закрытие позиций осуществляется при поступлении противоположного торгового сигнала. Также в коде прописано время жизни отложенных ордеров - только в течении дня.

Торговые сигналы

Если значение индикатора на баре #1 ниже уровня BUY Level - это сигнал на открытие BUY позиции и одновременно сигнал к выставлению отложенного Buy Limit ордера на расстоянии Indent от текущей цены.

Если значение индикатора на баре #1 выше уровня SELL Level - это сигнал на открытие SELL позиции и одновременно сигнал к выставлению отложенного Sell Limit ордера на расстоянии Indent от текущей цены.

Отложенные ордера НЕ БУДУТ выставляться пока текущий спред не станет меньше Allowable spread.





Подробнее о настройках советника:

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").