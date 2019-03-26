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Stochastic and Pending order - эксперт для MetaTrader 5
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Принцип работы
Советник работает по сигналам пользовательского индикатора Stochastic Custom. Торговые сигналы получает ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, хотя трейлинг может осуществляется не чаще раз в 10 секунд. Одновременно в открытием позиции выставляется отложенный Limit ордер - таким образом (при срабатывании отложенного ордера) будет усреднение позиции.
Стоп лосс и Тейк профит по-умолчанию равны нулю, а закрытие позиций осуществляется при поступлении противоположного торгового сигнала. Также в коде прописано время жизни отложенных ордеров - только в течении дня.
Торговые сигналы
Если значение индикатора на баре #1 ниже уровня BUY Level - это сигнал на открытие BUY позиции и одновременно сигнал к выставлению отложенного Buy Limit ордера на расстоянии Indent от текущей цены.
Если значение индикатора на баре #1 выше уровня SELL Level - это сигнал на открытие SELL позиции и одновременно сигнал к выставлению отложенного Sell Limit ордера на расстоянии Indent от текущей цены.
Отложенные ордера НЕ БУДУТ выставляться пока текущий спред не станет меньше Allowable spread.
Подробнее о настройках советника:
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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