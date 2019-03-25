Советник работает по сигналам пользовательского индикатора Stochastic Custom.

Общий принцип торговых сигналов: если значение индикатора на баре #0 выше уровня BUY Level - это сигнал на открытие BUY позиции, если значение индикатора на баре #0 ниже уровня SELL Level - это сигнал на открытие SELL позиции.

Увеличение лота (Мартингейл)

Находим самую низкую BUY позицию и самую высокую SELL позицию. Если текущая цена ниже самой низкой позиции BUY на Step и есть сигнал на открытие BUY - открываем позицию BUY с увеличенным лотом (объём самой низкой позиции BUY * Lot coefficient). Если текущая цена выше самой высокой позиции SELL на Step и есть сигнал на открытие SELL - открываем позицию SELL с увеличенным лотом (объём самой высокой позиции SELL * Lot coefficient).

Параметр Use NetPrice Take Profit

При наличии более одной позиции в одном направлении и при Use NetPrice Take Profit равном true, Тейк Профит для этих позиций выставляется как рассчитанный уровень безубытка + Take Profit.

ВНИМАНИЕ: Параметр Use NetPrice Take Profit работает одновременно с Трейлингом и частота срабатывания зависит от Trailing, in seconds.

Подробнее о настройках советника:





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").