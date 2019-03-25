CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Stochastic Custom Martingale EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2045
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Принцип работы

Советник работает по сигналам пользовательского индикатора Stochastic Custom.

Stochastic Custom

Общий принцип торговых сигналов: если значение индикатора на баре #0 выше уровня BUY Level - это сигнал на открытие BUY позиции, если значение индикатора на баре #0 ниже уровня SELL Level - это сигнал на открытие SELL позиции.

Увеличение лота (Мартингейл)

Находим самую низкую BUY позицию и самую высокую SELL позицию. Если текущая цена ниже самой низкой позиции BUY на Step и есть сигнал на открытие BUY - открываем позицию BUY с увеличенным лотом (объём самой низкой позиции BUY * Lot coefficient). Если текущая цена выше самой высокой позиции SELL на Step и есть сигнал на открытие SELL - открываем позицию SELL с увеличенным лотом (объём самой высокой позиции SELL * Lot coefficient). 

Параметр Use NetPrice Take Profit

При наличии более одной позиции в одном направлении и при Use NetPrice Take Profit равном true, Тейк Профит для этих позиций выставляется как рассчитанный уровень безубытка + Take Profit.

ВНИМАНИЕ: Параметр Use NetPrice Take Profit работает одновременно с Трейлингом и частота срабатывания зависит от Trailing, in seconds.

Подробнее о настройках советника:


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

WPR EA WPR EA

Торговая стратегия на базе индикатора iWPR (Williams’ Percent Range, %R)

Tech-Assistant Tech-Assistant

Бот-ассистент, помогает торговать по трендовым и уровням, пока трейдер не у терминала.

Heiken Ashi EA Heiken Ashi EA

Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора Heiken-Ashi

Stochastic and Pending order Stochastic and Pending order

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору Stochastic Custom и отложенным Limit ордерам