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Close Current Symbol Panel - эксперт для MetaTrader 5
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Панель на базе класса CDialog, работает только для текущего символа (символа на графике которого размещена панель) и для любых magic number. Панель состоит из кнопки Close all (кнопка выполнены на базе класса CButton) и трёх текстовых меток на базе класса CLabel.
Текстовые метки раз в секунду обновляют информацию по всем позициям на текущем символе: Комиссия, Своп и Прибыль.
При клике на кнопку все позиции на текущем символе будут закрыты, правда есть ограничение: торговые операции выполняются в один проход и если во время закрытия произошла ошибка, то эта ошибка никак не обрабатывается.
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