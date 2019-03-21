Close Current Symbol Panel

Панель на базе класса CDialog, работает только для текущего символа (символа на графике которого размещена панель) и для любых magic number. Панель состоит из кнопки Close all (кнопка выполнены на базе класса CButton) и трёх текстовых меток на базе класса CLabel.

Текстовые метки раз в секунду обновляют информацию по всем позициям на текущем символе: Комиссия, Своп и Прибыль.

При клике на кнопку все позиции на текущем символе будут закрыты, правда есть ограничение: торговые операции выполняются в один проход и если во время закрытия произошла ошибка, то эта ошибка никак не обрабатывается.







